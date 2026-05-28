Detuvieron a un hombre con una importante cantidad de marihuana en Tupungato

Durante la jornada del miércoles, pasando las 12 del mediodía, personal de la Unidad Especial de Patrullaje logró detener a un hombre de 39 años en el departamento de Tupungato; más específicamente entre el Callejón Blanco y Meza.

Según informaron, los efectivos estaban estaban realizando controles preventivos en las inmediaciones del Callejón Blanco, cuando localizaron a un hombre con actitud sospechosa. Al detener su marcha, las autoridades lo identificaron y procedieron a requisar.

Al momento de revisarlo, personal le encontró un frasco de vidrio lleno con una sustancia vegetal similar a la marihuana. Por lo que se pidió la colaboración de la Policía Contra el Narcotráfico, quienes confirmaron que se trataba de 71,4 gramos de droga.

Con esta información, la Policía procedió a detener a este hombre, quedando alojado en la Comisaría a disposición de la Oficina Fiscal.