Search
Instagram Facebook Twitter
policia-noche
accionar

Detuvieron a un hombre con una importante cantidad de marihuana en Tupungato

Las autoridades encontraron a un sujeto que llevaba una importante cantidad de droga dentro del departamento

Durante la jornada del miércoles, pasando las 12 del mediodía, personal de la Unidad Especial de Patrullaje logró detener a un hombre de 39 años en el departamento de Tupungato; más específicamente entre el Callejón Blanco y Meza.

Según informaron, los efectivos estaban estaban realizando controles preventivos en las inmediaciones del Callejón Blanco, cuando localizaron a un hombre con actitud sospechosa. Al detener su marcha, las autoridades lo identificaron y procedieron a requisar.

Al momento de revisarlo, personal le encontró un frasco de vidrio lleno con una sustancia vegetal similar a la marihuana. Por lo que se pidió la colaboración de la Policía Contra el Narcotráfico, quienes confirmaron que se trataba de 71,4 gramos de droga.

Con esta información, la Policía procedió a detener a este hombre, quedando alojado en la Comisaría a disposición de la Oficina Fiscal.

ETIQUETAS:

comísariaTupungatodetenidomarihuana

+ Noticias

accionar

Detuvieron a un hombre con una importante cantidad de marihuana en Tupungato

Por: Redacción NDI

tres menos

Bloque por Zona Fría: los tres senadores de Mendoza votarían igual sobre la quita del subsidio

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

Ola de despidos en Salud: escándalo y polémica por certificados truchos y un médico “fantasma”

Por: Belén García

STREAMING

“Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo”: El nuevo documental de Netflix

Por: Violeta Díaz Costa

Acreditación

El Gobierno confirmó la fecha de cobro para los empleados estatales

Por: Belén García

CULTURA

La Orquesta Pianoforte presenta “4 Estaciones: Vivaldi-Piazzolla” en el Teatro Independencia

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter