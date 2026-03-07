Detuvieron a un “dealer” en Tupungato que vendía drogas en su camión

Durante la siesta del día viernes, cerca de las 16:40, personal de la Subcomisaría Cordón del Plata llevó a cabo un operativo en el distrito homónimo dentro del departamento de Tupungato. Allí, los efectivos lograron detener a un hombre de 26 años.

Según informaron, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un conductor de un camión Mercedes Benz rojo que estaba vendiendo estupefacientes a los obreros de la zona. Ante esto, rápidamente se desplazó personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida.

Efectivos que lograron encontrar al sujeto en la calle El Álamo y lo pararon rápidamente, secuestrándole 8 cigarrillos, una balanza, un picador, una máquina para armar cigarrillos y más cigarrillos de marihuana. Drogas que no pudo explicar de donde las sacó.

Ante esto el sujeto fue detenido y trasladado a sede judicial.