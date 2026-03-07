Search
WhatsApp Image 2026-03-07 at 10.23.06
denuncia

Detuvieron a un “dealer” en Tupungato que vendía drogas en su camión

Un hombre quedó detenido tras haber sido encontrado vendiendo estupefacientes en un distrito del departamento de Tupungato

Durante la siesta del día viernes, cerca de las 16:40, personal de la Subcomisaría Cordón del Plata llevó a cabo un operativo en el distrito homónimo dentro del departamento de Tupungato. Allí, los efectivos lograron detener a un hombre de 26 años.

Según informaron, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un conductor de un camión Mercedes Benz rojo que estaba vendiendo estupefacientes a los obreros de la zona. Ante esto, rápidamente se desplazó personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida.

Efectivos que lograron encontrar al sujeto en la calle El Álamo y lo pararon rápidamente, secuestrándole 8 cigarrillos, una balanza, un picador, una máquina para armar cigarrillos y más cigarrillos de marihuana. Drogas que no pudo explicar de donde las sacó.

Ante esto el sujeto fue detenido y trasladado a sede judicial.

ETIQUETAS:

Tupungatodroga

Detuvieron a un "dealer" en Tupungato que vendía drogas en su camión

