Detuvieron a un conductor alcoholizado en San Carlos: superaba ampliamente el máximo permitido

Durante la madrugada del domingo, pasadas las 2, personal de la Policía de Mendoza logró detener a un hombre de 32 años que conducía con una importante cantidad de alcohol en sangre por las calles del departamento de San Carlos.

Según informaron, uniformados de la Jefatura Vial se encontraba realizando un procedimiento entre las calles San Martín y Don Bosco, cuando frenaron la marcha de un automóvil Fiat Uno que era conducido por un masculino mayor de edad.

Al pararlo, efectivos le practicaron un dosaje de alcohol y el mismo terminó por dar resultado positivo con 2,14 gramos por litro de sangre. Lo que provocó que el sujeto fuera detenido y se le diera intervención al Juzgado de Paz y Contravencional de la región.