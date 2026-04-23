Detuvieron a un agente penitenciario tras ser acusado de violar a una reclusa

Un guardia del Servicio Penitenciario quedó detenido luego de que una reclusa lo acusara de haberla violado en una dependencia del sistema penitenciario de Mendoza. Tras la denuncia, el guardia fue imputado por abuso sexual agravado.

De acuerdo con la denuncia de la reclusa, el episodio habría tenido lugar en un baño de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), ubicada en el Polo Judicial. Tras lo sucedido, la joven alertó a otras autoridades del establecimiento y se activaron los protocolos correspondientes.

La causa es investigada por la fiscal María Florencia Díaz Peralta, quien dispuso una serie de medidas de prueba para esclarecer lo sucedido.

Las actuaciones incluyeron exámenes médicos y la toma de declaraciones y el análisis de registros del complejo penitenciario. En ese marco, cabe destacar que los resultados de peritajes clave, entre ellos estudios genéticos, se esperan en los próximos días.

Por su parte, la versión del penitenciario afirma que el encuentro con la reclusa habría sido consentido.

Ante este escenario, la fiscalía investiga el caso en el marco de la relación de poder existente, la situación de encierro de la denunciante y el contexto en el que se produjo el hecho. En consecuencia, la calificación legal provisoria corresponde a un delito agravado por la condición del acusado como miembro de una fuerza de seguridad.

Cabe destacar que tanto la denunciante como el penitenciario permanecen detenidos mientras avanza la investigación.