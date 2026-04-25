Detuvieron a un adulto mayor con nueces presuntamente hurtadas en Tupungato

En la tarde del viernes, pasadas las 15, personal de la Policía realizó una detención en la avenida Urquiza del departamento de Tupungato.

Según informaron, las autoridades estaban realizando un patrullaje preventivo, cuando vieron a un hombre con una bolsa blanca llena de nueces. Ante esto se lo frenó y se procedió a identificarlo como el origen de los frutos, siendo algo que no pudo explicar.

El hombre de 62 años terminó siendo detenido y trasladado a la comisaría de jurisdicción. Dando intervención a la autoridad judicial y a la Fiscalía del departamento. Además de pedir directivas sobre los 16 kilos de nueces secuestrados.