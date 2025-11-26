Detuvieron a un adolescente que portaba una escopeta en Tupungato

En la madrugada de este miércoles, cerca de las 4, personal de la Unidad Especial de Patrullaje logró detener a una persona peligrosa en el departamento de Tupungato.

Y es que, según informaron, una movilidad estaba haciendo recorridos preventivos por el departamento, cuando vieron a un hombre arrojar un objeto contundente al suelo y salir corriendo para intentar escapar, por lo que decidieron aprehenderlo.

Así, entre los callejones Blanco y Miranda, los efectivos lograron detener a un masculino de 19 años y recuperaron el objeto que había tirado, tratándose de una escopeta con un cañón de hierro calibre 16 con un cartucho a disposición.

Ante esto, el joven fue detenido y quedó en manos de la Oficina Fiscal, además de quedar alojado en la Comisaría 20 de Tupungato.