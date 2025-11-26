Search
Detuvieron a un adolescente que portaba una escopeta en Tupungato

El hecho se dio en la madrugada de este miércoles y dejó mucha preocupación en la comunidad por la tenencia de esta arma

En la madrugada de este miércoles, cerca de las 4, personal de la Unidad Especial de Patrullaje logró detener a una persona peligrosa en el departamento de Tupungato.

Y es que, según informaron, una movilidad estaba haciendo recorridos preventivos por el departamento, cuando vieron a un hombre arrojar un objeto contundente al suelo y salir corriendo para intentar escapar, por lo que decidieron aprehenderlo.

Así, entre los callejones Blanco y Miranda, los efectivos lograron detener a un masculino de 19 años y recuperaron el objeto que había tirado, tratándose de una escopeta con un cañón de hierro calibre 16 con un cartucho a disposición.

Ante esto, el joven fue detenido y quedó en manos de la Oficina Fiscal, además de quedar alojado en la Comisaría 20 de Tupungato.

