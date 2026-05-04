Detuvieron a tres jóvenes armados en Tupungato: habían sido denunciados por amenazas

Tres jóvenes fueron capturados el domingo en Tupungato luego de que la Policía encontrara un arma de fuego en el vehículo en el que se trasladaban. Los uniformados actuaron tras una denuncia por presuntas amenazas.

De acuerdo al reporte policial, el procedimiento se realizó cerca de las 23.30 en la intersección de calles Belgrano y Urquiza luego de un llamado que alertaba sobre amenazas con un arma de fuego en la zona.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría 20° desplegaron un patrullaje en las inmediaciones y lograron interceptar un Volkswagen Gol Trend en el que se movilizaban tres jóvenes, uno de 19 años y dos de 20.

Durante la requisa del rodado, los uniformados encontraron debajo de uno de los asientos un arma de fuego similar a una pistola calibre 9 milímetros. Ante esto, se procedió al secuestro del vehículo y del arma encontrada.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Tupungato, los tres jóvenes fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.