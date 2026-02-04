Search
Instagram Facebook Twitter
2 (94)
control

Detuvieron a dos personas por robar materiales de construcción en Tupungato

Dos hombres ingresaron a una obra para robar materiales, pero la denuncia de los vecinos permitió que fueran detenidos

En la madrugada de este miércoles, personal de la Policía logró detener a dos sujetos tras un hecho delictivo que se dio en el departamento de Tupungato. Hecho que tuvo lugar específicamente pasadas las 00 en la calle Río Las Tunas.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 alertando sobre un robo activo en dicha calle, donde dos masculinos se habían metido a una obra en construcción para hurtar materiales.

Ante esto efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje se trasladaron al lugar y al llegar lograron ver a un masculino en actitud nerviosa, por lo que terminan entrevistándolo para luego ser detenido por el robo en la obra.

Posteriormente, los policías hablaron con los vecinos que llamaron al 911 y estos aportaron características del otro sujeto que se había dado a la fuga, siendo así que en otro móvil encontró a este sujeto y procedió a detenerlo.

Entre los bienes recuperados se encontraron 8 caños de PBC para luz y 1 bolsa de cemento.

ETIQUETAS:

detenidoroboTupungato

+ Noticias

expectativa

Tras ser encontrado culpable, cuántos años de pena podría recibir el ex juez Walter Bento

Por: Redacción NDI

control

Detuvieron a dos personas por robar materiales de construcción en Tupungato

Por: Redacción NDI

Enfrentados

Adorni se metió en la polémica por la ropa importada: “Explicame dónde se pierden puestos de trabajo”

Por: Redacción NDI

Atención

Cuánto costará renovar el nuevo DNI

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

El Gobierno habilitó los pliegos para una obra estratégica en Mendoza

Por: Belén García

En agenda

Mendoza se suma al ritual global de la música electrónica: llega Piknic Electronik

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter