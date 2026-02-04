Detuvieron a dos personas por robar materiales de construcción en Tupungato

En la madrugada de este miércoles, personal de la Policía logró detener a dos sujetos tras un hecho delictivo que se dio en el departamento de Tupungato. Hecho que tuvo lugar específicamente pasadas las 00 en la calle Río Las Tunas.

Según informaron, un llamado ingresó al 911 alertando sobre un robo activo en dicha calle, donde dos masculinos se habían metido a una obra en construcción para hurtar materiales.

Ante esto efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje se trasladaron al lugar y al llegar lograron ver a un masculino en actitud nerviosa, por lo que terminan entrevistándolo para luego ser detenido por el robo en la obra.

Posteriormente, los policías hablaron con los vecinos que llamaron al 911 y estos aportaron características del otro sujeto que se había dado a la fuga, siendo así que en otro móvil encontró a este sujeto y procedió a detenerlo.

Entre los bienes recuperados se encontraron 8 caños de PBC para luz y 1 bolsa de cemento.