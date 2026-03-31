Detuvieron a dos menores con drogas en Tupungato

En el marco de operativos preventivos, la Policía detuvo este domingo a dos menores en Tupungato, quienes fueron sorprendidos con drogas. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), con apoyo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

El hecho ocurrió en la intersección de calles Secundino Gómez y Mathons, donde los uniformados se desplazaron tras una alerta y detectaron a dos jóvenes en actitud sospechosa. Al ser identificados, constataron que se trataba de un adolescente de 17 años y una chica de 16.

Luego de revisarlos, el personal policial secuestró marihuana compactada, cinco cigarrillos de marihuana, un picador, una bolsa con hojas de coca y una bolsita con pasta negra. Los menores fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del Juzgado Federal en turno.

Foto: Prensa de Policía de Mendoza.

Intensa persecución y detención tras un robo

En paralelo, también durante el domingo, se desarrolló otro procedimiento en Tupungato debido a un robo en un comercio ubicado en calles Belgrano y Talcahuano. Tras el aviso de vecinos, alertaron que el sospechoso se desplazaba por los techos e intentaba ingresar a distintas viviendas, la Policía montó un operativo cerrojo en la zona.

Finalmente, en calle Batalla de Chacabuco, los efectivos lograron ubicar al hombre, de 27 años, quien intentó ocultarse debajo de un puente. Al advertir la presencia policial, emprendió la fuga y arrojó un objeto, pero fue detenido tras una persecución a pie.

Foto: Prensa de Policía de Mendoza.

El sujeto fue trasladado a la Comisaría 20 y quedó a disposición de la Oficina Fiscal 20 por robo agravado. Durante el procedimiento se le secuestró un cuchillo.