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Detuvieron a cinco hombres por presunta caza furtiva en una finca de Tupungato

Los sospechosos fueron encontrados con perros utilizados para la actividad, cuchillos y gomeras en una propiedad en La Carrera.

Cinco hombres fueron detenidos en Tupungato luego de que la Policía interviniera ante una denuncia por la presencia de presuntos cazadores furtivos en una finca ubicada sobre calle La Carrera. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural y de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP).

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a los sospechosos, que tenían perros presuntamente entrenados para la caza. Durante el rastrillaje de la zona, los agentes secuestraron dos cuchillos y dos gomeras, elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia.

Además, en el lugar encontraron una liebre muerta perteneciente a la fauna silvestre, según informaron fuentes oficiales. Por disposición judicial, el animal fue trasladado al área de Biodiversidad y Ecoparque para su intervención.

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