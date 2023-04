Personal policial realizó un allanamiento en su domicilio de Luján luego de que su esposa asegurara que sufrió violencia física, económica y sexual.

El reconocido humorista mendocino Juan Cacho Garay quedó detenido preventivamente a disposición de la Justicia la tarde de este miércoles luego de denunciado por su esposa por violencia de género .

Durante un allanamiento desarrollado en su domicilio de calle 20 de Setiembre en Luján de Cuyo y solicitado por el fiscal Daniel Carniello, los efectivos que lideraron la medida le hallaron “cuatro pistolones” de dudosa procedencia.

El caso tomó estado público cuando el abogado de la denunciante, José Manuel Fitz, detalló en la televisión porteña que “ella decidió recurrir a la Justicia” luego de una pelea con Garay en un hotel de Mendoza durante el fin de semana, en la que debió intervenir la seguridad del lugar .

La situación entre la pareja se complicó al punto que la mujer se hospedó en un refugio para mujeres porque el humorista se negaba a dejar la casa que compartían. El caso se potenció en las últimas horas porque la denunciante señaló que “había armas en la casa” y la Justicia ordenó un allanamiento en el inmueble.

Los pesquisas decidieron actuar rápidamente por así lo establece el protocolo en casos de violencia de género. En principio, dos de las armas son de grueso calibre y no estarían aptas para el disparo.

De todas formas, iban a ser peritadas para tener una conclusión final. Una vez recibido los informes, el fiscal iba a definir si acusaba a o no a Garay. A pesar de esto, explicaron que “es posible que recupere la libertad próximamente” mientras el Ministerio Público continúa con la incorporación de pruebas.

“Ella está en un refugio, sin comunicación con nadie. La dirección no la puede brindar. Ya pasaron 18 horas y todavía no logra que excluyan al agresor de la vivienda del matrimonio, porque ellos hasta la fecha están casados”, aseguró el letrado de la denunciante.

Ante la gravedad del caso, Cacho Garay, quien había permanecido en silencio luego de la presentación en su contra, decidió hablar a través de su cuenta oficial de Facebook, donde aseguró que es inocente y agradeció a sus fanáticos por el apoyo recibido, “Gracias a los miles de MSJS de apoyo. Y gracias a dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”, redactó.

En la imagen con la que acompañó en su perfil de la red social, el posteo incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.

La denuncia de la mujer sostiene que ha sufrido violencia física, económica y sexual por parte de su esposo desde hace años.

El detalle sel secuestro

1 Machete de hierro de 40 centímetros marca Tramontina.

1 Hacha con hoja de hierro.

1 Escopeta doble caño.

1 Escopeta de un caño

2 fusiles

1 Pistola de gas comprimido