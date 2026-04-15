Detienen a celador acusado de abuso en una escuela de General Alvear: qué se sabe del caso

Un trabajador no docente de la Escuela Carlos María de Alvear fue imputado por abuso sexual simple tras ser acusado de realizar tocamientos a una alumna menor de edad. El hecho generó conmoción en la comunidad educativa de General Alvear y activó de inmediato los protocolos institucionales.

La denuncia fue presentada por la madre de la estudiante (quien advirtió sobre lo ocurrido dentro del establecimiento), lo que derivó en la intervención de la Justicia y la aplicación de medidas preventivas. En ese marco, el hombre fue apartado de su cargo y posteriormente detenido mientras se avanzaba con la investigación.

El lunes se concretó la detención del sospechoso (en el marco de las primeras actuaciones judiciales) y, un día después, la fiscal Ivana Verdún dispuso su imputación formal en la causa.

Desde el ámbito judicial evitaron brindar mayores detalles (debido a la participación de una menor en el expediente), aunque confirmaron que el proceso continúa bajo estricta reserva.

El caso permanece en etapa investigativa y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas en función de las pruebas recolectadas.