Search
Instagram Facebook Twitter
escuela-carlos-maria-de-general-alvearjpg
justicia

Detienen a celador acusado de abuso en una escuela de General Alvear: qué se sabe del caso

Un trabajador no docente de la Escuela Carlos María de Alvear fue imputado por abuso sexual simple tras ser acusado de realizar tocamientos a una alumna menor de edad. El hecho generó conmoción en la comunidad educativa de General Alvear y activó de inmediato los protocolos institucionales.

La denuncia fue presentada por la madre de la estudiante (quien advirtió sobre lo ocurrido dentro del establecimiento), lo que derivó en la intervención de la Justicia y la aplicación de medidas preventivas. En ese marco, el hombre fue apartado de su cargo y posteriormente detenido mientras se avanzaba con la investigación.

El lunes se concretó la detención del sospechoso (en el marco de las primeras actuaciones judiciales) y, un día después, la fiscal Ivana Verdún dispuso su imputación formal en la causa.

Desde el ámbito judicial evitaron brindar mayores detalles (debido a la participación de una menor en el expediente), aunque confirmaron que el proceso continúa bajo estricta reserva.

El caso permanece en etapa investigativa y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas en función de las pruebas recolectadas.

ETIQUETAS:

escuelaMendozaAbuso Sexualeducación

+ Noticias

justicia

Detienen a celador acusado de abuso en una escuela de General Alvear: qué se sabe del caso

Por: Redacción NDI

peligroso mensaje

Pánico en Las Heras por una amenaza de tiroteo en los baños de una escuela

Por: Redacción NDI

conmoción

Un bebé de 2 años lucha en terapia intensiva en el Notti y la Justicia investiga un posible maltrato

Por: Redacción NDI

impactante

Video: un camión volcó en el paso a Chile y una persona quedó herida

Por: Federico Aloi

EN LAS HERAS

Dos menores vieron a la Policía, se asustaron e intentaron huir en moto: fueron detenidos con un ladrillo de droga

Por: Redacción NDI

INTERNAS EN LA UNCUYO

Esther Sánchez detalló por qué se rompió el oficialismo en la UNCuyo

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter