Deterioro laboral: se perdieron más de 12.000 puestos de trabajo registrados en julio: cómo le fue a Mendoza

Más de 12 mil puestos de trabajo registrados se perdieron en el sector privado en julio y la masa de empleos formales se redujo a 6.106.800 asalariados, el nivel más bajo de los últimos 52 meses.

Esto implica una nueva caída de 0,2% del total y, en consecuencia, desde noviembre de 2023 se perdieron 265.765 empleos formales en el sector privado.

Los datos corresponden a un informe de la consultora Politikón Chaco, en base a los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano.

De acuerdo al informe, la serie desestacionalizada del empleo “se ubica 4,2% por debajo del nivel de noviembre 2023, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 265.765 empleos en la era Milei en el segmento privado formal”.

Asimismo, el indicador “exhibe el volumen de empleo más bajo de los últimos cincuenta y dos meses”, alcanzando un total de 6.106.800 trabajadores asalariados.

En la comparación interanual frente a julio de 2025, el nivel de ocupación registró una retracción del 2,2%, lo que implica “una pérdida de 134.517 empleos contra ese mes”.

Según el trabajo de la consultora, la caída del mes de julio obedeció a que “los sectores con mejoras lograron crear 644 empleos en el mes, pero los sectores con bajas perdieron 13.358 empleos, dando el saldo final de -12.716 empleos respecto al mes anterior”.

Al evaluar el recorrido registrado desde el cambio de gestión en noviembre de 2023, los datos oficiales confirman que “son once los sectores que presentan bajas y solo tres los que muestran mejoras”.

En el desglose por ramas de actividad económica durante julio, únicamente tres sectores mostraron incrementos mensuales: Minas y Canteras (+0,4% y 344 empleos), la Pesca (+0,1% y 18 empleos) y Electricidad, Gas y Agua (+0,1% y 76 empleos).

En contraposición, los retrocesos más marcados del mes se sintieron en la Construcción (-0,6% y 2.178 empleos), la Intermediación Financiera (-0,4% y 574 empleos), el Comercio (-0,3% y 1.675 empleos) y la Industria Manufacturera (-0,3% y 2.832 empleos). En el acumulado frente a noviembre de 2023, las contracciones más severas corresponden a “la Industria Manufacturera (-7,6% con -90.924 empleos), Explotación de Minas y Canteras (-7,6% con -7.220 empleos) y la Construcción (-14,5% y -64.083 empleos)”.

En el mapa subnacional, “entre las jurisdicciones subnacionales, nuevamente predominaron los resultados negativos”.

Mendoza, en caída

Específicamente, “fueron diecisiete las provincias donde se registraron caídas mensuales en diferentes magnitudes”, encabezadas en términos porcentuales por Santa Cruz (-0,9%), Mendoza (-0,7%) y Corrientes (-0,7%), mientras que San Juan y Neuquén anotaron las bajas más leves (-0,1% cada una).

En valores absolutos mensuales, la Provincia de Buenos Aires encabezó la pérdida de puestos con -8.001 empleos, seguida por Mendoza con -1.648 empleos.

Por el contrario, “fueron solo seis los distritos que presentaron mejoras mensuales”, liderados por Catamarca (+0,7%), Tucumán (+0,2%), Salta (+0,2%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+0,2%), registrando esta última el mayor incremento absoluto del país (+2.249 puestos). La provincia del Chaco no presentó variación relativa.

Al comparar el volumen de empleo de cada provincia respecto a noviembre de 2023, “solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 8,9% (+12.825 empleos) y Río Negro con 3,5% (+3.898 empleos)”.

Las restantes 22 jurisdicciones se mantienen en terreno negativo respecto al período previo al cambio de gobierno, donde “Formosa (-11,9%), Santa Cruz (-17,1%) y Tierra del Fuego (-18,4%) presentan los descensos más fuertes”.

En términos de cantidad de puestos destruidos en la comparación absoluta desde noviembre de 2023, “la Provincia de Buenos Aires fue la que más empleo perdió (-104.361)”, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-43.407 empleos), Córdoba (-19.884 empleos) y Santa Fe (-17.774 empleos).