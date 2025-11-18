Detenido: quién es el médico mendocino ausado de integrar una red de coimas en ANDIS

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo explosivo en Mendoza. El urólogo y empresario Pablo Atchabahian fue detenido y procesado como parte de una red que habría direccionado compras de medicamentos mediante sobornos y retornos ilegales. El arresto fue dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello, que ordenó su inmediata detención en la provincia.

Atchabahian, de 59 años, cumple prisión domiciliaria en un barrio privado mendocino mientras avanza la causa. Al presentarse con sus abogados, Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, optó por abstenerse de declarar, una decisión que mantiene en reserva su estrategia defensiva.

Según la justicia federal, el médico habría tenido un rol “clave” dentro del esquema, no solo por su vínculo con Daniel Garbellini —funcionario del organismo— sino también por los cargos que ocupó en la ANDIS durante la gestión 2018-2019. Ese antecedente, sostienen los investigadores, le habría permitido influir en contrataciones y orientar compras con sobreprecios a favor de determinadas droguerías y laboratorios.

La defensa insiste en que el arresto domiciliario debe ser revocado. Sus abogados aseguran que el profesional tiene arraigo, familia y actividad laboral en Mendoza, y remarcan que nunca fue citado formalmente antes de la detención, por lo que consideran que no existe riesgo procesal.

Pero para la fiscalía, la presencia de Atchabahian en la causa es decisiva. Lo señalan como uno de los nexos que conectan a la ANDIS con un entramado mayor de corrupción, un mecanismo que —de acuerdo a la acusación— habría funcionado a través de sobornos sistemáticos para favorecer contratos.

El caso ya genera tensiones a nivel nacional. La investigación federal, que salpica a distintos sectores del gobierno, es seguida de cerca por el Ejecutivo debido a la gravedad institucional que implica. La causa promete avanzar en nuevas imputaciones y abrir aún más la trama del escándalo que sacude a la ANDIS.