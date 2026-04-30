Detenciones, recuperación de elementos robados y secuestro de un vehículo: el resultado de operativos policiales en Tunuyán

Durante las últimas horas, una serie de patrullajes preventivos realizados por la Policía de Mendoza en Tunuyán permitió aprehender a varios sospechosos vinculados a diversos hechos delictivos, detectar a dos personas con medidas judiciales pendientes, además de recuperar elementos sustraídos y secuestrar un rodado.

En uno de los hechos, ocurrido en calle Brandsen, el personal policial fue alertado por cámaras sobre un intento de robo en un comercio. Tras un patrullaje por la zona, los efectivos lograron aprehender a la autora en la intersección de San Martín y Marinelli.

En otra intervención, en inmediaciones de la bodega Hinojosa sobre avenida San Martín, cámaras del CEO detectaron a dos hombres escalando una medianera y sustrayendo un farol. Al arribar, los uniformados lograron detener a uno de los sospechosos y recuperar el elemento en las cercanías.

Por otra parte, en la intersección de calles Roca y Mitre, un hombre sorprendió a un individuo dentro de su vehículo intentando sustraer un estéreo y una potencia. El sospechoso huyó, pero fue aprehendido tras un rastrillaje en un descampado de la zona.

En paralelo, durante los recorridos preventivos, la Policía detuvo a varias personas con medidas judiciales pendientes en distintos puntos del departamento, entre ellos individuos con comparendos, citaciones vigentes y pedidos de captura emitidos por juzgados locales y de la región.

Finalmente, en calle Yrigoyen, efectivos intentaron detener la marcha de una motocicleta con dos ocupantes que circulaban sin acatar las señales policiales. Tras una persecución por varias cuadras, se logró la aprehensión de uno de los sospechosos frente al CIO y el secuestro de una motocicleta Honda sin dominio colocado.

Cabe destacar que los operativos estuvieron a cargo de la Jefatura Departamental Tunuyán, con participación de Cuerpos Especiales y la Unidad Especial de Patrullaje, en coordinación con el monitoreo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y el Centro Inteligente de Operaciones (CIO).