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Detectaron un caso de varicela en una escuela de Tunuyán

El caso fue confirmado en la Escuela Ejército Argentino y activó medidas preventivas junto a las autoridades sanitarias.

La confirmación de un caso de varicela en la Escuela Ejército Argentino generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la intervención conjunta de las áreas de Salud y Educación. Desde la Dirección General de Escuelas informaron que se dio aviso inmediato a los organismos correspondientes para realizar el seguimiento sanitario y reforzar las medidas preventivas dentro del establecimiento.

La delegación regional de la DGE indicó que, hasta el momento, no se detectaron otros casos asociados, aunque remarcaron que se mantiene un monitoreo constante junto al sistema público de salud para prevenir posibles contagios. Además, señalaron que avanzan gestiones para obtener fondos destinados a tareas de desinfección en distintos establecimientos educativos del departamento.

Si bien actualmente no existe un protocolo específico para situaciones de varicela en escuelas, las autoridades explicaron que se pusieron en marcha acciones preventivas y controles sanitarios para resguardar a estudiantes, docentes y familias. La enfermedad es altamente contagiosa y suele presentarse principalmente en niños y niñas.

Desde el ámbito sanitario recordaron que ante síntomas como erupciones en la piel, fiebre, cansancio o pérdida del apetito, es importante acudir a un médico y evitar la automedicación. También insistieron en la necesidad de mantener el aislamiento domiciliario en casos confirmados y tener al día el calendario de vacunación, considerado la principal herramienta de prevención frente a la enfermedad.

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