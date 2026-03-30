Detectar cáncer antes de que aparezca ya es posible en Mendoza y así podés acceder al estudio

Un nuevo avance en salud preventiva ya está disponible en Mendoza: el CONICET, a través de su laboratorio en el IMBECU, puso en marcha un servicio que permite detectar mutaciones genéticas asociadas al cáncer hereditario en personas sanas, lo que abre la puerta a intervenciones tempranas y decisiones médicas más precisas.

El procedimiento, liderado por la investigadora Laura Vargas Roig, se destaca por su accesibilidad (ya que no requiere asistir presencialmente a un centro médico). La muestra se obtiene mediante un simple hisopado bucal que puede realizarse en el hogar, luego se envía al laboratorio donde se analizan secuencias específicas de ADN para determinar si existe la mutación familiar.

El servicio puede solicitarse de dos maneras: con derivación médica (presentando la orden profesional y el estudio previo del familiar con la mutación) o mediante autoconsulta (en este caso, el equipo realiza una evaluación genética previa para confirmar si corresponde el análisis). Esto permite ampliar el acceso incluso a quienes no cuentan inicialmente con indicación médica directa.

En términos de cobertura, la provincia cuenta con la Ley 9055, que garantiza la realización de estos estudios a través del sistema público y la obra social OSEP (quienes no estén alcanzados pueden acceder de manera particular).

Además, el laboratorio no se limita a un tipo específico de enfermedad: puede analizar mutaciones hereditarias vinculadas a distintos tipos de cáncer, lo que lo convierte en una herramienta clave para la prevención y el diagnóstico precoz (el equipamiento fue incorporado gracias al aporte de la Fundación Rotaria).