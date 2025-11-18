Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el caso Maradona

El proceso de jury contra la jueza Julieta Makintach culminó este martes en un veredicto de destitución. Por decisión unánime, el Jurado de Enjuiciamiento la encontró responsable de graves irregularidades, centradas en su participación en un documental que seguía el desarrollo del juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, lo que finalmente llevó a la anulación de ese proceso judicial.

La audiencia final se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, donde se confirmó la decisión que pone fin a la carrera judicial de la magistrada.

Tras seis audiencias de debate, el Jurado de Enjuiciamiento determinó, con la totalidad de los 11 votos, la remoción de Makintach. La sentencia, que consta de 115 páginas y fue anunciada a las 10:40 de la mañana (a pesar de la ausencia de la exjueza), incluye una cláusula que le prohíbe de manera permanente volver a ejercer cualquier cargo judicial.

Esta destitución implica, además, que la exmagistrada perderá el derecho a percibir la jubilación correspondiente a su cargo.

Tanto la Fiscalía como el Colegio de Abogados de San Isidro habían solicitado formalmente la destitución. Por su parte, la defensa había pedido la absolución de la jueza o que se aceptara su renuncia previa.

La fiscal Ana Duarte fue contundente en sus alegatos, acusando a Makintach de haber “utilizado recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”. Duarte afirmó que las pruebas presentadas a lo largo del proceso permitieron corroborar que la magistrada “mintió, presionó y abusó del poder” al llevar a cabo acciones incompatibles con su función mientras estaba a cargo del sensible expediente de Maradona.

La fiscal subrayó que Makintach habría actuado indebidamente al conceder acceso y participar activamente en el proyecto audiovisual, el cual se filmó incluso dentro de la sala de audiencias y en su propio despacho, utilizando recursos públicos para fines personales.

El detonante del jury fue la difusión, a fines de mayo, de imágenes y un tráiler del documental. En el material se veía a la jueza Makintach conduciendo hacia los Tribunales, dando una entrevista en su oficina e incluso siendo filmada en la sala donde se desarrollaban las audiencias del caso Maradona.

En su defensa, la jueza Makintach sostuvo que “no había documental” y que el proyecto que salió a la luz “no era mío”. Sin embargo, estas explicaciones no fueron suficientes para el Jurado.

Actualmente, la exjueza enfrenta un panorama legal complejo: ya había sido suspendida de su cargo judicial, apartada de su cátedra en la Universidad Austral y se encuentra imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.