Destino San Javier deslumbró al público sancarlino en la segunda noche de la Fiesta de la Tradición

El departamento vivió la segunda noche de esta icónica festividad y bailaron todos al ritmo de la banda tucumana

San Carlos cerró otra edición de la Fiesta de la Tradición, que volvió a reunir a miles de vecinos y visitantes en el Teatro Municipal Neyú Mapú. Con un clima festivo y familiar, la segunda noche ofreció un variado cronograma de artistas locales y regionales que hicieron vibrar al público con música, danza y cultura.

Desde las 19:00 horas, con la apertura de puertas, se presentaron diversos conjuntos musicales y ballets del departamento, quienes desplegaron todo su talento y colorido sobre el escenario, reafirmando la riqueza cultural y el espíritu tradicional de San Carlos.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Destino San Javier, quienes brindaron un espectáculo inolvidable que hizo cantar y emocionar a todos los presentes. La agrupación desplegó su repertorio de grandes éxitos.

La Municipalidad de San Carlos celebró el éxito de esta segunda noche de la Fiesta de la Tradición, destacando la gran concurrencia de público, el ambiente de alegría y disfrute y el compromiso de los artistas que hicieron posible este encuentro.

