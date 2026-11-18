Aysam informó que distribuirá equipamiento entre distintos prestadores comunitarios de agua y saneamiento de Mendoza. Según la empresa, hubo una inversión de más de US$ 450.000 para la adquisición de15 grupos electrógenos y 10 medidores patrón . En ese marco, entre los destinatarios de los equipos aparece una unión vecinal de Tunuyán.

Se trata de la Unión Vecinal Dr. Antonio J. H. Scaravelli, que figura entre las nueve entidades seleccionadas para recibir estos equipos, cuya función será sostener el suministro de agua potable ante cortes de energía u otras contingencias.

Cómo se distribuyen los equipamientos

De los generadores, nueve fueron asignados a cooperativas y uniones vecinales de distintos departamentos, mientras que los otros seis quedarán bajo guarda del Departamento General de Irrigación (DGI), disponibles para ser solicitados por operadores de las distintas cuencas.

En el caso de los grupos electrógenos, la inversión fue de US$ 423.568,60, IVA incluido. Son equipos montados sobre carro, de 165 kVA y 125 kVA, que pueden utilizarse para mantener en funcionamiento los sistemas de provisión de agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.

Las entidades que recibirán los equipos

La Unión Vecinal Dr. Antonio J. H. Scaravelli es la entidad del Valle de Uco que aparece en el listado de destinatarios de los nueve generadores asignados directamente a prestadores comunitarios.

El resto de los equipos se distribuirá entre entidades de Guaymallén, General Alvear, Junín, San Martín, San Rafael, Las Heras y Lavalle. La nómina incluye:

Cooperativa de Provisión de Agua Potable CORRALCOOP Ltda. , de Los Corralitos, Guaymallén.

, de Los Corralitos, Guaymallén. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Bowen Ltda. , de General Alvear.

, de General Alvear. Unión Vecinal de Servicios Públicos Medrano , de Junín.

, de Junín. Asociación Civil de Servicios Públicos Alto Verde Castelli , de San Martín.

, de San Martín. Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce , de Guaymallén.

, de Guaymallén. Cooperativa Rural de Servicios Públicos Real del Padre Ltda. , de San Rafael.

, de San Rafael. Cooperativa Rural de Servicios Públicos San Pablo Ltda. , de Las Heras.

, de Las Heras. Comisión de Usuarios de Agua Potable de Gustavo André, de Lavalle.

Los seis generadores restantes tendrán otro esquema de distribución. No fueron asignados a un prestador específico, sino que permanecerán en las instalaciones de Irrigación para ser entregados en calidad de préstamo cuando los operadores de cada zona los necesiten.

La previsión contempla un equipo para la cuenca del río Atuel, dos para el río Diamante, uno para el Tunuyán Inferior, otro para el Tunuyán Superior y uno para el río Mendoza.

También se compraron diez medidores patrón

La operación incluyó otros diez equipos: medidores patrón cuya adquisición demandó US$ 26.620, IVA incluido. Estos instrumentos permiten verificar la precisión de los medidores de agua y realizar controles sobre su funcionamiento.

Entre los destinos informados aparece la Asociación Vecinal Luis Tirasso, de San Rafael, que recibirá uno de los medidores. No se precisó cómo se distribuirán las otras nueve unidades.

Los equipos fueron adquiridos mediante los recursos del Fideicomiso para la Asistencia Técnica y Fortalecimiento de los Operadores de Gestión Comunitaria. Las entidades seleccionadas debieron completar una instancia de capacitación para poder utilizarlos.