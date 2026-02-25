Search
Destacando el rol de las escuelas como sostén de la comunidad: Emir Andraos inauguró el ciclo lectivo en Tunuyán

Con las aulas abiertas, Tunuyán empezó a escribir una nueva historia, una que se alimenta todos los días con esfuerzo, vocación y ganas de aprender.

El ciclo lectivo 2026 arrancó este miércoles 25 de febrero y desde temprano se sintió el movimiento en cada calle, cada esquina y cada escuela del departamento. Familias, mochilas y muchas manos pequeñas que volvían a agarrar lápices después del verano marcaron el regreso a la rutina. Los niveles Inicial, Primario y el primer año del Secundario dieron inicio oficial a sus clases, llenando otra vez los pasillos de vida y curiosidad.

La Escuela N° 1-197 “Dr. Ventura Gallegos”, en Colonia Las Rosas, fue sede del acto oficial en Tunuyán, que reunió a docentes, estudiantes, celadores y familias. Entre saludos, uniformes recién estrenados y algunas miradas tímidas, se escucharon palabras que invitaron a empezar el año con ganas y confianza.

Su directora, Prof. Laura Miranda, acompañada por Vanina Manresa -Vicedirectora, destacó que “la escuela debe ser un laboratorio de ideas y un refugio de respeto”, recordando que aprender también implica equivocarse, volver a intentar y descubrir para qué es bueno cada estudiante.

El Intendente Emir Andraos acompañó el inicio del ciclo lectivo y agradeció a la comunidad educativa por abrir nuevamente las puertas a este encuentro tan significativo. En sus palabras destacó el rol de las escuelas como espacios que sostienen a la comunidad y acompañan los cambios del presente, incluso cuando la tecnología acelera los tiempos.

Durante el evento, el intendente hizo entrega de un kit deportivo que contribuirá a fortalecer las habilidades deportivas y recreativas de los alumnos. Luego, se invitó a todos los presentes a compartir un desayuno en el que se disfrutó una torta en una mañana donde la emoción y la expectativa se mezclaron con la certeza de que comienza un camino nuevo para miles de chicos y chicas.

