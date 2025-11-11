Desregularon los aranceles de los colegios privados y podrán fijar las cuotas sin autorización

El Gobierno nacional llevó adelante una medida significativa en el ámbito educativo al derogar el Decreto 2417 de 1993, poniendo fin a más de tres décadas de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados que no reciben subsidios. Esta decisión otorga a las instituciones de gestión privada autonomía total para ajustar sus cuotas y matrículas sin la necesidad de comunicarlos o esperar aprobación previa del Estado.

La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, forma parte de una actualización del marco regulatorio que busca corregir una distorsión generada por el sistema anterior. Según el análisis oficial, el esquema derogado empujaba a las escuelas a proyectar aumentos anticipados basados en proyecciones macroeconómicas inciertas, lo que resultaba en incrementos desfasados y por encima de la inflación general.

Exceso de aumentos

La resolución señala que el régimen anterior obligaba a los colegios a informar el valor de la matrícula y las cuotas del ciclo lectivo siguiente antes de noviembre de cada año. Esta exigencia generaba una dinámica de “aumentos preventivos” donde las instituciones se “cubrían” ante la inflación futura, resultando en un costo educativo inflado.

Como prueba de esta distorsión, el Gobierno citó datos de 2024: mientras la inflación general alcanzó el 117,8%, las cuotas escolares se dispararon un 169%, es decir, 44 puntos por encima del promedio de precios. El Ejecutivo interpretó que este salto se debió a un sistema rígido que impedía ajustes graduales y realistas.

Nuevo marco

Con la derogación, se habilita un esquema de ajustes graduales y realistas. El Ejecutivo asegura que, si bien la cuota podrá variar con mayor frecuencia, los aumentos serán, teóricamente, más acotados y vinculados a los costos reales.

Autonomía Total: Cada colegio podrá definir sus aranceles en función de sus costos operativos (salarios, mantenimiento e insumos) y sus propias posibilidades, sin topes ni plazos fijos.

Marco Legal: La autoridad estatal no requerirá una autorización previa. Las instituciones solo deberán informar los nuevos valores a los organismos educativos una vez que los hayan establecido.

Alcance: Esta normativa aplica a cerca de 2.000 instituciones en todo el país (aproximadamente el 6% del total), que son las que operan sin ningún tipo de aporte estatal.

Esta actualización alinea las reglas del sector con el régimen federal vigente para universidades e institutos, donde la fijación de aranceles ya era autónoma. El Gobierno argumenta que el cambio “favorece un entorno más propicio” para la sostenibilidad y la calidad educativa.