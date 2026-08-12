“Después sigue”: la propuesta para que los jóvenes reflexionen antes de sacar el carnet

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza puso en marcha “Después sigue”, una propuesta pensada para jóvenes que están cada vez más cerca de sacar su primera licencia de conducir. El programa busca que los estudiantes puedan hablar sobre las situaciones que suelen aparecer antes y durante la conducción y, sobre todo, que incorporen herramientas para tomar decisiones responsables.

La iniciativa está dirigida a alumnos de 4°, 5° y 6° año de escuelas secundarias. A través de encuentros con profesionales, se trabajan distintas situaciones que pueden influir en la manera de conducir, como la presión de los amigos, el manejo de las emociones y la importancia de anticiparse a los riesgos.

La idea es ir un poco más allá de las normas de tránsito. “Después sigue” propone que los jóvenes puedan pensar qué hacen antes de subir a un vehículo, cómo reaccionan frente a determinadas situaciones y qué consecuencias puede tener una decisión tomada en pocos segundos.

Los encuentros están a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de Psicología y personal del Centro Emisor de Licencias de Conducir y de Cercanía de la Ciudad de Mendoza. El objetivo es generar un espacio de conversación en el que los estudiantes puedan plantear dudas, compartir experiencias y reflexionar sobre el tema.

¿Cómo solicitar la actividad?

Las instituciones interesadas pueden inscribirse completando el siguiente formulario. La actividad es presencial, tiene una duración aproximada de 30 minutos y es gratuita.