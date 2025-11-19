Después del mal clima, Tupungato pudo celebrar su gran Desfile Cívico-Militar colmado de instituciones

Luego de varios días de incertidumbre y suspensiones consecutivas por alerta amarilla de tormentas, Tupungato finalmente pudo celebrar este su tradicional Desfile Cívico Escolar y Militar, uno de los eventos centrales por el 167° Aniversario del departamento. La actividad, que estaba prevista inicialmente para el 7 de noviembre, se vio obligada a reprogramarse por las condiciones climáticas adversas que afectaron al Valle de Uco durante la primera quincena del mes.

El desfile comenzó a las 18 horas sobre la Av. Belgrano, frente a la Explanada Municipal, con un marco multitudinario. Más de 8.000 personas entre participantes y público se hicieron presentes, reafirmando la identidad comunitaria y el espíritu solidario que caracteriza a los tupungatinos. Contingentes escolares, ballets folklóricos, organizaciones civiles, fuerzas armadas y agrupaciones locales ofrecieron un recorrido que repasó la diversidad, el crecimiento y la historia del departamento.

El intendente Gustavo Aguilera, visiblemente emocionado, destacó la importancia de reencontrarse finalmente en las calles: “Este desfile muestra todo lo que somos como comunidad y todo lo que hemos construido a lo largo de estos 167 años.”, expresó.

La decisión de suspender las fechas previas había generado preocupación en la organización, ya que la magnitud del evento (con miles de estudiantes y formaciones) exigía una logística compleja. El municipio había priorizado la seguridad, especialmente ante los pronósticos que indicaban tormentas intensas, riesgo de caída de granizo y desplazamientos peligrosos para la enorme cantidad de participantes.

Pero el clima finalmente dio tregua. Con cielo despejado y una tarde cálida, la comunidad vivió una jornada cargada de emoción, banderas, aplausos y color. Delegaciones escolares mostraron trabajos, proyectos y tradiciones locales, mientras las fuerzas vivas desfilaron exhibiendo disciplina y compromiso institucional. Grupos de danzas y referentes culturales sumaron un tinte artístico que los vecinos celebraron con ovaciones.

Aunque el desfile había sido anunciado inicialmente como un evento sin reprogramación, el municipio optó finalmente por concretarlo ante la insistencia de las instituciones participantes y el pedido de las familias, que buscan mantener viva esta tradición histórica en el marco del mes aniversario.