Después del dolor, los hinchas de Godoy Cruz quieren respuestas sobre el descenso

El sábado fue una jornada de tristeza y enojo en el pueblo bodeguero, pero desde hoy deberán comenzar a trabajar para volver a la Primera División y desde la hinchada ya comenzaron. Y es que, enviaron un reclamo formal a los dirigentes de Godoy Cruz para que den explicaciones sobre la pésima campaña.

Esta iniciativa comenzó entre hinchas, pero ahora está dando vueltas por redes sociales con un comunicado impulsado por los fanáticos. El mismo convoca a los socios para que firmen una nota donde pedirán asamblea ordinaria y así tratar el balance, además avanzar con la renovación de la comisión directiva donde están Alejandro Chapini y José Mansur.

Además, estos fanáticos quieren saber qué proyectos tiene Godoy Cruz para lo futbolístico. Aunque, lo más importante es determinar quién es el responsable de la mala temporada del equipo que derivó en el descenso a la segunda categoría.

“Conocer quién fue la persona responsable de las decisiones futbolísticas de la temporada 2025 y que se presente, brindando las explicaciones sobre la elección de los sucesivos DT y la conformación del plantel“, escribieron en parte del comunicado.

La convocatoria es para este lunes desde las 18 hasta las 20 para firmar.