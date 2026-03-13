Después de las polémicas por las jineteadas, una diputada pide crear un órgano de protección animal

La diputada provincial del PRO, Laura Balsells Miró, presentó un proyecto de ley para la creación del Consejo Provincial de Derecho y Bienestar Animal de Mendoza. No es la primera vez que la legisladora se vincula en temas que tienen que ver con animales.

Hace unos meses recibió muchas críticas por pedir que se prohíban las jineteadas, algo que finalmente no prosperó. No obstante, con la iniciativa que presentó, busca fortalecer la coordinación de las políticas públicas vinculadas a la protección animal en todo el territorio provincial.

El proyecto propone la creación de un organismo consultivo e interdisciplinario que permita articular el trabajo entre organismos provinciales, municipios, universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de unificar criterios y mejorar la respuesta institucional frente a problemáticas vinculadas al bienestar animal.

La iniciativa es una más de las que viene impulsado la diputada en materia de derecho animal y prevención del maltrato, a través de distintos proyectos presentados en la Legislatura de Mendoza. Por nombrar algunos, aparece el proyecto “Sintientes”, que propone reconocer a los animales como seres sintientes en la legislación provincial; el proyecto “Ágata”, orientado a fortalecer la prevención y sanción del maltrato

animal; entre otros