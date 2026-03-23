Después de dos años, Mendoza avanza en una ley para darle más poder a los intendentes

Tras permanecer sin avances durante dos años, la Legislatura de Mendoza se encamina a sancionar una reforma que modificará de manera sustancial la gestión del arbolado público en toda la provincia. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría ser aprobado en Diputados en los próximos días.

La iniciativa apunta a otorgar mayor autonomía a los municipios para intervenir sobre árboles en calles, plazas y rutas de su jurisdicción (algo que hoy depende de autorizaciones provinciales que pueden demorar meses). El impulso definitivo llegó luego de los daños provocados por recientes tormentas, que expusieron los riesgos de ejemplares en mal estado.

Arbolado público castigado por el viento Zonda. Imagen ilustrativa.

En concreto, los intendentes podrán decidir de forma directa la extracción de árboles que representen un peligro (por deterioro, inestabilidad o riesgo estructural), aunque deberán hacerlo bajo lineamientos ambientales y en coordinación con organismos provinciales como Vialidad, Irrigación e Hidráulica (especialmente en zonas rurales).

El proyecto también establece nuevas exigencias: cada municipio deberá presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años (con informes anuales de ejecución), promoviendo una planificación más sustentable. Entre los ejes centrales se destacan la diversificación de especies (para evitar plagas masivas), el uso eficiente del agua y la implementación de podas mínimas para reducir residuos.

Por su parte, la Provincia mantendrá un rol activo en la supervisión y promoción de políticas ambientales. La Subsecretaría de Ambiente será la autoridad de aplicación (en conjunto con la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque) y deberá impulsar programas educativos, campañas de concientización y acciones coordinadas con sectores productivos para preservar y fortalecer el arbolado público en todo Mendoza.