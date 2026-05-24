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Liga Profesional

Después de 15 años, River busca cerrar la herida frente a Belgrano

Este domingo, en Córdoba, el Pirata y el Millonario definen el primer campeón del fútbol argentino en el 2026.

River y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este domingo desde las 15:30 horas en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional para definir al nuevo campeón del fútbol argentino. Se juega en el Mario Alberto Kempes con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El Millonario, que vuelve a definir su suerte frente a este rival en Córdoba, tiene la oportunidad de sanar un poco la herida del descenso del año 2011, cuándo el Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, quién curiosamente es el actual entrenador, logró imponerse en la Promoción.

Probables formaciones de River – Belgrano de Córdoba

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano (Cba.): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricadro Zielinski.

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