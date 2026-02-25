Después de 15 años de abandono, 18 familias de Tupungato están a un paso de tener su casa propia

En un acto realizado en el Hotel Turismo, 18 adjudicatarios del barrio Nuestra Casa II firmaron los contratos y planes de pago que les permitirán acceder finalmente a sus viviendas en el loteo TISA, en Tupungato. Se trata de la cuarta etapa del Programa Reconstruir en el departamento, una iniciativa que busca terminar 140 casas que quedaron abandonadas o mal ejecutadas hace más de 15 años.

El programa, que comenzó con financiamiento nacional y luego fue sostenido con fondos provinciales, logró reactivar obras paralizadas y dar respuesta a familias que durante años convivieron con la incertidumbre. Muchas de las viviendas no tenían techo, presentaban graves deficiencias estructurales o carecían de instalaciones básicas.

El intendente Gustavo Aguilera destacó la importancia de la jornada y recordó el impacto social que dejó la paralización original de las obras. “Se jugó con algo tan digno como la primera vivienda”, remarcó, al tiempo que subrayó el esfuerzo conjunto entre el municipio y la Provincia para revertir la situación.

Tras la interrupción de los fondos nacionales, el gobernador Alfredo Cornejo firmó convenios con los intendentes para garantizar la continuidad del plan a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Gracias a ese acuerdo, las obras pudieron retomarse y avanzar hacia su conclusión.

Las 18 viviendas serán entregadas el próximo mes, según confirmaron las autoridades. Para muchas de las familias, la espera implicó extender contratos de alquiler o incluso mudarse con familiares ante la imposibilidad de afrontar nuevos costos.

El director de Vivienda municipal, Javier Pulido, explicó que los adjudicatarios firmaron dos documentos clave: el contrato de crédito y el plan de pago, que establece una cuota mensual de $19.000 gestionada a través del IPV. Además, aclaró que el crédito se otorga exclusivamente con el organismo provincial, mientras que los terrenos pertenecen al municipio.

En ese sentido, remarcó que los beneficiarios ya están en condiciones de avanzar con la escritura de sus lotes, un paso central para la regularización dominial y la consolidación definitiva de la propiedad.

Desde el Ejecutivo local reconocen que la demanda habitacional en Tupungato sigue siendo alta y que el acceso al suelo urbano es una de las principales dificultades para la clase media. Por eso, invitaron a quienes posean un terreno a acercarse a la Dirección de Vivienda para recibir asesoramiento sobre las alternativas disponibles.

Los 18 adjudicatarios que firmaron en esta etapa son: María Marta Acchura, Simona Arias, Dominga Barranco, Lucía Elizabeth Castillo, Graciela Cisternas Ceballos, Eduardo Choque, Silvana Alejandra Federici, Norma Ríos Galean, Sara Graciela Garzón, Juan Alberto Maya, Verónica María Belén Muñoz, Silvia Modesta Rojas, Lucas Exequiel Scilipoti, Daniela Carolina Sisterna, Verónica Elizabeth Tito, Edulia Torrejón, Elías Andrés Vélez y Rosa Asunción Yevara.

Con esta nueva entrega, el Municipio avanza en la recuperación de un proyecto que durante años simbolizó abandono, pero que ahora comienza a transformarse en una oportunidad concreta para 18 familias que, después de una larga espera, están a punto de abrir la puerta de su casa propia.