Las redes sociales se hicieron eco de la despedida a Octavio Rodriguez, un joven de Tunuyán que se había ido a vivir a Santa Cruz y sufrió un accidente fatal.

«Me contaste tus sueños y me dijiste que por un lado querías volver a Tunuyán», dice uno de los fragmentos de las decenas de mensajes de despedida para Octavio, quien tenía solo 21 años y sufrió un vuelco en una camioneta en Caleta Olivia, Santa Cruz. Horas después del accidente, el joven no pudo superar las lesiones ocasionadas y falleció.

Sus familiares compartieron la triste noticia y de inmediato sus amigos contaron anécdotas y recuerdos junto a Octavio. «Recibí tantos consejos de tu parte, te conté mi vida y vos lo que habías vivido después de tantos años que no nos veíamos , me contaste tus sueños y me dijiste que por un lado querías volver a Tunuyán. Ahora voy a esperar ese regreso por siempre , escuchar tu audio dónde .e decías ahí voy perrosqui , las fotos de tu cumpleaños te las dejaste y nunca me las pasaste , me voy a quedar con la imagen y sentimiento de que eras y serás un amigo y hermano con todas la letras» compartía uno de sus amigos en redes.