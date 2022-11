En el día de ayer se conoció el fallecimiento de la querida Cecilia Ovejero, quién se era cajera de un supermercado en San Carlos y que falleció tras enfrentar una enfermedad oncológica.

Desde ayer que sus conocidos y gente que la quería la recuerda en las redes. Hoy Magalí, su amiga de muchos años publicó una carta abierta con cariño en honor a Cecilia.

En la nota, Magalí despide a su amiga y agradece a todos los que dispusieron su fe en la recuperación. Así lo decía: «Mi hermana mayor hoy me toca decirte hasta pronto y seguro brillas eternamente, pero antes voy a agradecer a tanta gente que rezo por vos»

También recordó los momentos de una amistad muy larga, más de 20 años de amistad. Esto escribió: «miles de anécdotas juntas y como siempre dijimos 27 años de amistad no son nada… ame cada momento a tu lado…desde hacerle ropas a las muñecas y agarrarnos de las mechas o salir en moto»

La carta fue publicada en el Facebook personal de Magalí. Desde NDI la acercamos, la carta dice lo siguiente:

Carta para mi amiga Ce 💞

Amiga cuanto dolor dejaste…

Mi hermana mayor hoy me toca decirte hasta pronto y seguro brillas eternamente, pero antes voy a agradecer a tanta gente que rezo por vos…

Sobre todo a Prado Javier tu compañero de vida que demostró ser de otro planeta 24/7 a tu lado gracias por cuidar y hacer feliz a mi amiga, a tus padres y hermanos que te aman tanto tanto y estuvieron al pie del cañón todo el tiempo!!! A tus suegros que ayudaban con tu bebé… Agradercer a Karen Prado , Andrea Bailone y Maira Ibarra que fueron y son un Pilar tan grande para esta familia gracias muchas gracias chicas me ayudan mucho a sobre llevar este momento al igual que mi familia, amigos y conocidos de mi Ceci…

Agradecer a Dios a pesar de mis reproches y diferencias…

A sus compañeras de básquet un deporte que ella ama!!!

A sus compañeros de trabajo que ayudaron en este momento… cada uno sabe de quien les hablo…

Ahora si amiga creo no me queda más por agradecer como me dijiste se de tu amor por tu familia Adolfito, Pato,Facu,Seba,Tito y familiares de Rosario entre otros!!!

Siempre siempre fuiste tan buena madre tus amores más grande Ludmi y Mar y el más pequeñín Bauty, los dejé para el final porque ustedes son un pedacito de mi amiga Ce y ella brilla en sus vidas, Ludmi con su paciencia y Luz, Mar con su misma risa y Bauty con inocencia, travieso y dulce!!! Ustedes son el regalo que nos dejó siempre cuenten conmigo!!! Voy a abrazar con mi Alma a sus sobrinos, siempre fue una tía muy presente y hablamos mucho de ustedes ella los ama!!!

Amiga siento que cuando escribo esto vos me vas diciendo que poner.

Perdón si me olvido de alguien !

Pero bueno amiga miles de anécdotas juntas y como siempre dijimos 27 años de amistad no son nada… ame cada momento a tu lado…desde hacerle ropas a las muñecas y agarrarnos de las mechas o salir en moto o a caminar al puente río o ya en auto que mi viejos te prestaban a vos y no a mi o ya de grandes ir a al shopping con las nenas ir a la cancha a alentar a tus hermanos y el Adolfito Adolfo Ovejero mejor arquero del mundo y mi amiga CE súper orgullosa de su pa! 🥰

Con mi amiga tenemos tantos secretos 🤫 tantas cosas vividas que no me alcanza la vida para contar 👭pero de algo estoy segura que la luchaste 💪y yo estuve con vos para darte mi alegría y hacerte reír🤹‍♀️.. y amé que me digas que eso te daba fuerzas… no puedo hablar en pasado me cuesta tanto amiga… yo lo único que quiero que donde quiera que estés seas feliz y gracias a la vida por ponerte en mi camino hasta el último momento sustuve tu mano🤝… te amo tanto amiga y tengo miles de mensajes que nos decimos te amo todo el tiempo💞.. hermana mía con vos se fue parte de mi me siento tan triste pero solo quiero que la gente te recuerde como lo que eras una hermosa mujer!

Te amo tanto amiga nos vemos pronto espérame con mates como siempre!!! Tu mejor amiga Magui ❤