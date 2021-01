Nelson Escalona es obrero rural en La Finca Vega de La Consulta, San Carlos, sufrió un accidente en febrero del año 2020 y son múltiples las irregularidades que vivió desde entonces.

Se lesionó y lo echaron

En su accidente laboral se lesionó el brazo izquierdo debiendo realizar sesiones de rehabilitación durante dos meses. El 24 de abril del 2020 recibe el alta médica por parte de La Segunda ART, debiendo retomar sus tareas laborales a pesar de continuar con dolores, “…lo único que te dicen es que tenes problemas crónicos, desde que me dieron el alta hasta el mes de julio trabajé con una sola mano, mi patrón me decía que lo estafaba cuando presentaba los partes médicos…” expresó Escalona.

El 31 de julio del 2020 el empleador de Nelson lo despide justificando su accionar debido a la falta de recursos para abonar los haberes de trabajo. Además olvidando el contexto de pandemia y su estado de salud, ya que no se había recuperado. Al efectuar el despido, también se le exigió desalojar la vivienda que habita, que se encontraba incluida como accesorio al contrato de trabajo.

Retiró el medidor de luz para que se fuera de la casa

Luego de que Nelson recibiera la carta documento notificando su despido, al no desalojar la casa, el empleador les retiró el medidor de energía. “…arrancó la pilastra de la luz, de ahí en adelante no he tenido respuestas…” mencionó.

Nelson en conjunto con su abogada llevaron los procedimientos correspondientes antes todas las acciones que efectuó el empleador. Teniendo como resultado la reinstalación a las funciones y condiciones de trabajo que tenía con anterioridad, al igual que el pago de salarios caídos y la restitución en condiciones de habitabilidad de la vivienda bajo contrato; actualmente no tiene cumplimiento. “…Hasta ahora no cumplió con nada de lo que estableció el juez, para trabajar hago 15 kilómetros y son los trabajos más pesados, no me pagan desde noviembre que me reincorporé y mi casa no está lista para habitar, todavía no tengo luz ni agua…” comentó eufórico.

Su empleador le cobra los años de alquiler de la casa donde habita

Entre tantas desilusiones, Nestor recibió otra carta documento donde se manifestaba el cobro de 4 años de alquiler, bajo un monto de $672.000. “…la respuesta de ellos fue cobrándome alquiler, lo cual no es así porque la casa estaba en conjunto con el trabajo…”.

Nelson vive con sus 3 hijos menores de edad y su señora a quien también despidieron, actualmente no tienen ningún respaldo económico y su situación cada vez es más complicada.

Solicitó ayuda en diversas entidades gubernamentales, policiales, sindicato, secretaria de trabajo, pero no resuelve sus necesidades esenciales. “…Los únicos que me ayudaron fueron los vecinos, amigos, mis hermanos que me trajeron comida y cosas de limpiezas, a veces algún bolsón de acción social…” expresó.

Debe ser operado

Actualmente se debe operar del codo izquierdo, el seguro no se hace cargo y lo derivan a la obra social; por la Pandemia no había medico en ese momento por lo cual debe esperar hasta mediados de enero para poder comenzar con los estudios pre quirúrgicos.

“…De todos los reclamos que hicimos recién hoy logramos una inspección de la Sub Secretaria de Trabajo de Mendoza, acá no he tenido ninguna respuesta. […] La casa está en pésimas condiciones, hoy vieron que no mentía. Me dijeron que si o si deben arreglar la casa. Yo quiero mi sueldo, que respeten lo que ya se ordenó, quiero agua, luz y casa habitable…”. Finalizó en nuestro medio de comunicación.