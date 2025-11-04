Desempolva la calculadora: qué necesita River para clasificar directo a la Libertadores

Hace varios años que no pasaba, pero es una realidad: River tiene que sacar la calculadora ya no para ver si sale campeón, sino para soñar con un lugar en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores sin tener que depender de conseguir un título.

La clasificación para el torneo continental que el club disputa ininterrumpidamente desde el 2015 – y que desde entonces ganó dos veces- quedó seriamente comprometida luego de la derrota contra Gimnasia de La Plata: actualmente el equipo de Marcelo Gallardo está tercero en la tabla anual (52), en puesto de repechaje.

Arriba tiene a nada más y menos que a Boca (56), su próximo rival, que se está quedando con uno de los dos cupos que da la anual a los grupos (Rosario Central ya es primero). Además, tiene a Argentinos Juniors y Riestra a una unidad, lo que significa que el Millonario podría empezar la próxima semana, en el quinto lugar.

Un empate o una derrota en cancha de Boca no solo lo dejarán fuera de carrera por el cupo a fase de grupos, si no que hasta podría perder el lugar del repechaje, que se le asigna al tercer de la tabla acumulada.

Por eso, para quedar segundo, en la calculadora River sabe que no depende de sí mismo: debe ganar las dos fechas que quedan y esperar que Boca no lo haga en la última para alcanzar los 58 puntos y superarlo. En caso de que el Millo empate ante Vélez y Boca caiga con Tigre en la jornada decisiva, quedarán igualados en puntos y definirá la diferencia de gol, favorable al Xeneize (+6).

Otro de los factores que podría liberar un cupo es que Rosario Central -ya clasificado a la Libertadores por ser el líder de la tabla anual- se consagre campeón del Torneo Clausura. Por otra parte, si Boca finaliza segundo en la tabla anual (puesto de clasificación directa) y además gana el Clausura, también se liberaría un cupo en la anual.

Finalmente, una tercera posibilidad es que Argentinos Juniors obtenga la Copa Argentina -lo que le daría el pase a la Libertadores- y, además, termine en el puesto que hoy tiene Boca. Otro escenario, hará que River tenga que disputar el repechaje o bien, la Copa Sudamericana en 2026.