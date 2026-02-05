Desde Villa Bastías, Lourdes Casata sueña con llevar la Vendimia a todas las escuelas

Lourdes Casata, candidata número 7 y representante del distrito Villa Bastías, transita la Vendimia de Tupungato 2026 con entusiasmo, serenidad y una idea clara: acercar la Vendimia a las escuelas para que las nuevas generaciones conozcan su historia y el valor del trabajo que hay detrás de la cosecha.

En diálogo con el NDI, Lourdes explicó que, si tuviera la oportunidad de representar al departamento, le gustaría poner en marcha un proyecto educativo vinculado a su vocación profesional.



“Me gustaría llevar la Vendimia a las escuelas primarias y secundarias, para que los chicos sepan de qué se trata, conozcan su historia y entiendan el valor del trabajo de la gente que cosecha. Muchas veces se conoce a quienes trabajan en la viña, pero no siempre se dimensiona el esfuerzo que hay detrás”, señaló.

La candidata destacó además que vive esta experiencia de manera tranquila y acompañada, tanto por sus compañeras como por el equipo organizador.



“Tenemos un grupo muy lindo de chicas, un coordinador que nos acompaña y nos aconseja siempre, y también las reinas actuales que están muy presentes. Eso hace sea más tranquilo”, expresó.

Cc: Municipalidad de Tupungato

En un año especial para la Vendimia de Tupungato, que transita el camino hacia los 90 años de historia, Lourdes también compartió una reflexión personal sobre lo que significa formar parte de esta edición.



“Me siento profundamente orgullosa de ser parte de estos 90 años de Vendimia, una fiesta que no solo celebra la uva y el vino, sino la historia, el trabajo y el amor de todo un pueblo”, afirmó.

En ese marco, la joven aprovechó para agradecer a quienes la acompañan durante este proceso. Mencionó especialmente a su familia y amigos, y destacó el apoyo de quienes colaboran en la creación de contenido y en su imagen para las distintas actividades vendimiales.



“Ser parte de esta Vendimia, en un año tan significativo, es un honor inmenso. Vendimia vive en nosotros, y hoy más que nunca la celebro con orgullo”, concluyó.

Fotografía de la portada: Federico Aloi