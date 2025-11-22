Desde Tunuyán, Luis Petri prometió que en el 2026 “no habrá más inflación”

En un auditorio repleto y con fuerte presencia del sector privado regional, el ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, encabezó en Tunuyán el cierre por el 64º aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo (CIAT), donde llevó la voz del presidente Javier Milei y pidió un respaldo político contundente para las reformas que el Gobierno nacional impulsará desde diciembre.

El ministro, que evitó pronunciarse sobre la realidad provincial, insistió en que Argentina necesita “dejar atrás discusiones viejas” y avanzar en una agenda orientada a bajar impuestos, fortalecer la producción y promover empleo registrado. Desde ese marco, reclamó acompañamiento para los paquetes laboral, tributario y penal, que el oficialismo planea debatir con la nueva composición del Congreso.

La “modernización laboral” fue uno de los ejes centrales de su presentación. Petri cargó contra “los gerentes de la pobreza” y sectores sindicales que, según dijo, permanecen “atrincherados en el poder”, afirmando que las reformas buscan destrabar el crecimiento del empleo privado y eliminar prácticas que perjudican a las pymes.

En otro tramo, el ministro apuntó contra las restricciones comerciales aplicadas durante la administración anterior y, sin nombrarlo, aludió al exministro Sergio Massa al recordar las SIRAs y los mecanismos que —según planteó— dejaron a productores y pymes como rehenes al depender de insumos importados. Mencionó casos concretos en la industria vitivinícola, como levaduras, cartón y botellas que requerían autorizaciones oficiales, y criticó la vigencia del Impuesto PAIS, al que definió como un obstáculo directo para la competitividad de las economías regionales.

La discusión económica incluyó otra afirmación contundente: “en 2026 no vamos a tener más inflación en la República Argentina”, repitió Petri, alineado al mensaje que Milei sostiene en cada aparición pública. Celebró además la eliminación de más de 16 tributos y aseguró que la estrategia oficial es continuar reduciendo la carga fiscal para acelerar la creación de empleo privado. En ese sentido, describió al Estado como “elefantiásico”, y sostuvo que su tamaño debe achicarse para dar espacio al desarrollo productivo.

Hacia el final, el ministro defendió los lineamientos nacionales en materia de seguridad, asistencia y combate al narcotráfico. Aseguró que el país estaba “sitiado por 9.000 piquetes al año” y volvió a cuestionar el manejo de fondos sociales por parte de intermediarios. También afirmó que la pobreza habría descendido del 57% al 29% en los primeros meses de gestión, un número que vinculó directamente a las políticas aplicadas por la Casa Rosada.

Tal como ocurrió días atrás en el acto de los Granaderos en el Cerro de la Gloria, ni el gobernador Alfredo Cornejo ni la vicegobernadora Hebe Casado participaron del encuentro, un detalle que no pasó desapercibido entre los presentes.