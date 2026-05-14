Desde Rosario, Cornejo confirmó que la próxima Noche de los Intendentes se hará en Mendoza

El Gobernador, Alfredo Cornejo, participó en Rosario de la edición 2026 de La Noche de los Intendentes. Se trata del encuentro anual organizado por la Red de Innovación Local, que reunió a más de 300 jefes comunales de todo el país junto a gobernadores, legisladores, empresarios y referentes de organizaciones civiles.

La actividad se desarrolló en el Salón Metropolitano de Rosario, luego de una jornada de trabajo y entrega de reconocimientos que comenzó en el Teatro El Círculo. Antes del evento, Cornejo fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a sus pares de Chubut, Ignacio Torres, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

En ese marco, el mandatario anunció que la próxima edición del evento se realizará en Mendoza. La designación de Mendoza como próxima sede de La Noche de los Intendentes representa un nuevo reconocimiento al trabajo que viene desarrollando la Provincia en materia de modernización del Estado.

Mendoza tuvo una participación destacada en el encuentro, ya que la provincia cuenta actualmente con cinco ciudades certificadas sobre un total de 17 en todo el país, consolidándose como una de las jurisdicciones con mayor desarrollo en gestión municipal eficiente. En este sentido, asistieron al evento los intendentes de Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú y Santa Rosa, cuyos municipios fueron reconocidos por distintas políticas vinculadas a eficiencia, innovación, sostenibilidad y gestión pública.

Durante la previa de la cena, Cornejo destacó la creciente relevancia de los gobiernos locales en el actual contexto nacional al asegurar que “los municipios han ganado relevancia y representatividad, consolidándose como la política más cercana a la gente”, al tiempo que remarcó que el país atraviesa “un cambio de paradigma económico” y que las elecciones de 2027 serán “clave para definir si este nuevo rumbo se consolida”.

En otro tramo de su discurso, Cornejo destacó el perfil de gestión desarrollado en Mendoza: “Hemos hecho una cultura de la eficiencia, no para conservar sino para transformar. Que cinco municipios certifiquen eficiencia creo que es una buena señal para Mendoza”.

El mandatario también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado y el rol de la Red de Innovación Local en ese proceso. De esta manera puntualizó en que “necesitamos un trabajo mancomunado entre sector público y sector privado, y RIL representa ese norte y ese desafío que tenemos como país”.

Uno de los principales reconocimientos de la noche fue para Luján de Cuyo, que obtuvo la distinción “Ciudad RIL”. El intendente Esteban Allasino celebró el reconocimiento y aseguró que “tenemos el privilegio de estar transformando una casa un poco más grande que la que habitamos, que son nuestras ciudades”. Además, puso en valor el trabajo en red entre municipios y remarcó que “las puertas están abiertas” para compartir experiencias y buenas prácticas.

En tanto, Godoy Cruz, encabezado por el intendente Diego Costarelli, recibió el sello “Ciudad de la Energía” por sus políticas de eficiencia energética, energías renovables y movilidad sustentable. También obtuvo el “Sello de Primera Infancia” por programas orientados al acompañamiento integral de niños en sus primeros años de vida.

Por su parte, la Ciudad de Mendoza, conducida por el intendente Ulpiano Suarez, obtuvo el Sello RIL en Ciudades por la Naturaleza y el Espacio Público, el Sello Ciudades Emprendedoras y una certificación en Gestión Eficiente, por iniciativas vinculadas a sostenibilidad ambiental, biodiversidad urbana y promoción del ecosistema emprendedor.

Además, Maipú, liderado por el intendente Matías Stevanato, y Santa Rosa, encabezado por la intendenta Flor Destéfanis, recibieron la certificación como ciudades líderes en gestión eficiente.