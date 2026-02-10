Desde París, Alfredo Cornejo formalizó la adhesión de Mendoza a la World Origins Alliance

En el marco de una misión oficial en Francia, el Gobernador Alfredo Cornejo anunció la incorporación de la provincia a la World Origins Alliance (WOA), una red global que reúne a las principales regiones vitivinícolas. La adhesión busca fortalecer la marca Mendoza y potenciar oportunidades comerciales para la industria.

Qué es la World Origins Alliance y cuál es su agenda internacional

La World Origins Alliance fue creada en 2005 por ocho regiones productoras de vino con el objetivo de proteger las denominaciones de origen. Actualmente reúne a 34 regiones de nueve países y trabaja en la educación de consumidores y decisores públicos sobre la importancia del origen, el terroir y la ubicación en la elaboración del vino.

La alianza también impulsa la eliminación de barreras comerciales y desarrolla acciones institucionales ante gobiernos y organismos internacionales. Con esta incorporación, Mendoza se convierte en la primera región de América del Sur en integrar la WOA.

El proceso de adhesión contempla la firma de la carta de principios, la presentación formal de la provincia como región vitivinícola y la participación en actividades técnicas y seminarios internacionales, como el previsto en Ginebra junto a la Organización Mundial del Comercio.

Mendoza se suma a la World Origins Alliance: el anuncio oficial del Gobierno

En el marco de Wine Paris, Cornejo participó de la inauguración del Pabellón Argentino, donde se presentan 25 bodegas mendocinas a través de ProMendoza y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. También recorrió el stand de Wine of Argentina (WofA), donde participan empresas vitivinícolas de la provincia, alcanzando un total de 72 bodegas argentinas presentes en la feria.

Además, el mandatario mantuvo una reunión con el gobernador de la Región del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez, con quien intercambió experiencias y analizó oportunidades de cooperación vitivinícola. Durante el encuentro, ambos destacaron la importancia de la comercialización conjunta y el rol de Wine Paris como plataforma internacional para difundir los vinos argentinos y chilenos.

Como parte de la agenda en Francia, Cornejo también mantuvo encuentros con referentes del sector, entre ellos la directora general de Grandes Capitales del Vino (GWC), Catherine Leparmentier.