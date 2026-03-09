Search
Instagram Facebook Twitter
720
GIRA POR ESTADOS UNIDOS

Desde Nueva York: en pleno conflicto en Medio Oriente, Milei dijo que Irán es “enemigo” de Argentina

El Presidente habló en la Universidad judía de Yeshiva, donde respaldó las acciones de su par estadounidense, Donald Trump. También recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel.

En el marco de su gira internacional por Estados Unidos, este lunes el presidente Javier Milei disertó en la Universidad judía de Yeshiva, en la ciudad de Nueva York. Durante su discurso, y en pleno conflicto en Medio Oriente, el Mandatario apuntó contra Irán al afirmar que dicha nación es “enemiga” de Argentina. Lejos de que sus palabras quedaran ahí, el Jefe de Estado afirmó que está “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.

En ese sentido, durante su alocición, Milei fustigó a Irán al recordar que “nos han metido dos bombas. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos“. Las palabras del Presidente hacían referencia a los atentados contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992, y contra la AMIA en 1994, hechos por los que la Justicia argentina acusó a funcionarios iraníes y a integrantes de Hezbollah.

En esa línea, Milei reafirmó su “alianza estratégica con Estados Unidos e Israel“, y defendió el accionar de su par estadounidense, Donald Trump, de quien aseguró que “ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando en Irán. No tengo ninguna duda de que Estados Unidos e Israel saldrán victoriosos de esta situación“.

Esta presentación de Milei -quien estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno– forma parte de la agenda que el Presidente tiene en Nueva York, donde también tiene previstas actividades con instituciones de la comunidad judía y participará de la gala anual de la Fundación Algemeiner, donde recibirá el premio “Guerrero por la Verdad”.

ETIQUETAS:

AMIAEstados UnidosJavier MileiIránatentadosNueva YorkEmbajada de Israel en Argentina

+ Noticias

GIRA POR ESTADOS UNIDOS

Desde Nueva York: en pleno conflicto en Medio Oriente, Milei dijo que Irán es “enemigo” de Argentina

Por: Lucian Astudillo

incidente en maipú

Cruces entre el Gobierno y el Sindicato de Petroleros: denuncia y desmentida a la ministra Latorre

Por: Ana San Martin

servicios públicos

Agenda recargada: Ulpiano Suárez muestra la gestión de la Ciudad con una batería de medidas

Por: Ana San Martin

10% en dos veces

Paritarias: dos gremios abrochan el acuerdo con el Gobierno

Por: Redacción NDI

autonomía financiera

Luján organiza una capacitación por el Mes de la Mujer

Por: Redacción NDI

NAFTA

Combustible: YPF anticipó qué pasará con los precios tras la escalada del petróleo por el conflicto con Irán

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter