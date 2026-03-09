Desde Nueva York: en pleno conflicto en Medio Oriente, Milei dijo que Irán es “enemigo” de Argentina

En el marco de su gira internacional por Estados Unidos, este lunes el presidente Javier Milei disertó en la Universidad judía de Yeshiva, en la ciudad de Nueva York. Durante su discurso, y en pleno conflicto en Medio Oriente, el Mandatario apuntó contra Irán al afirmar que dicha nación es “enemiga” de Argentina. Lejos de que sus palabras quedaran ahí, el Jefe de Estado afirmó que está “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.

En ese sentido, durante su alocición, Milei fustigó a Irán al recordar que “nos han metido dos bombas. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos“. Las palabras del Presidente hacían referencia a los atentados contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992, y contra la AMIA en 1994, hechos por los que la Justicia argentina acusó a funcionarios iraníes y a integrantes de Hezbollah.

En esa línea, Milei reafirmó su “alianza estratégica con Estados Unidos e Israel“, y defendió el accionar de su par estadounidense, Donald Trump, de quien aseguró que “ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando en Irán. No tengo ninguna duda de que Estados Unidos e Israel saldrán victoriosos de esta situación“.

Esta presentación de Milei -quien estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno– forma parte de la agenda que el Presidente tiene en Nueva York, donde también tiene previstas actividades con instituciones de la comunidad judía y participará de la gala anual de la Fundación Algemeiner, donde recibirá el premio “Guerrero por la Verdad”.