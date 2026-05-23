Desde Mendoza: Macri apuntó contra las internas del gobierno de Milei y respaldó a un intendente mendocino

Mauricio Macri ya piensa en las elecciones de 2027 y empieza a mover fichas para reposicionar al PRO como una alternativa fuerte que compita con las urnas. En ese contexto, el expresidente arribó a Mendoza, donde este viernes encabezó un acto.

En el hotel Hilton, en Guaymallén, el exmandatario marcó la necesidad de consolidar el cambio de paradigma en el país y dejó una serie de críticas soslayadas al gobierno de Javier Milei. En ese sentido, durante su exposición, Macri aseguró que el PRO plantó “la semilla del cambio, de la libertad, pero el Gobierno de Alberto Fernández destruyó todos los avances. Lo que se está discutiendo es si el cambio adquiere la fortaleza suficiente para que el populismo no lo vuelva a destruir”.

En línea con esto, el expresidente insistió en la necesidad de profundizar las reformas y evitar retrocesos. “Necesitamos avanzar, que el cambio avance y nunca más retroceda”, expresó ante la militancia.

El líder del PRO también apeló a un discurso centrado en la paciencia social frente al ajuste económico y reconoció que “algunos argentinos empiezan a dudar, pero los cambios llevan tiempo”.

Las críticas a las internas del gobierno de Milei

Uno de los momentos más trascendentales del acto llegó cuando Macri dejó cuestionamientos indirectos hacia las internas del gobierno de Javier Milei: “Los enemigos están afuera, pero también pueden estar adentro”, lanzó.

Para profundizar esa idea, utilizó una metáfora vinculada a un barco y su capitán, en una clara referencia a Milei. “Imaginemos que nuestro presidente es el capitán de un barco. Tiene peligros externos, como las tormentas, pero también peligros internos: que el casco tenga una fisura y empiece una pérdida. Si nadie se lo dice al capitán para que no se haga mala sangre, la pérdida avanza y el barco se hunde”, sostuvo.

Más adelante, Macri volvió sobre esa idea al advertir: “Si la energía se te va con la fisura interna no podés llevar adelante el cambio”.

Aunque evitó mencionar nombres propios dentro del Gobierno, el ex presidente dejó entrever diferencias respecto de la dinámica política de La Libertad Avanza y reclamó mayor solidez para sostener las reformas impulsadas por Milei.

Apoyo a Esteban Allasino

Durante su intervención, Macri elogió al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. “Este pibe es una joya eh”, expresó, antes de bromear: “No aflojes, pelado. El pelo se fue y lo que te queda es trabajar por los mendocinos”.