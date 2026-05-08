Desde mayo, aumenta la luz en Mendoza: de cuánto será el incremento

El Gobierno oficializó un aumento en los cuadros tarifarios del servicio eléctrico que impactará en los consumos medidos a partir del 1 de mayo. Esta suba generalizada, que promediará el 12%, combina el reciente incremento en el precio de la energía mayorista determinado por la Nación y la adecuación trimestral del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente provincial de la factura de la luz.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 109/2026 de la Secretaría de Energía, la cual pone en marcha la Programación Estacional de Invierno para el Mercado Eléctrico Mayorista. Desde la administración provincial detallaron que el salto en los valores responde a las complejidades propias del período invernal, una época donde el sistema nacional debe recurrir a la generación térmica y al uso de combustibles líquidos, insumos sustancialmente más costosos para sostener el suministro.

Para el segmento residencial —que abarca al 85% de los usuarios de la provincia— la suba media se ubicará en torno al 8%, aunque el golpe final al bolsillo dependerá de los niveles de consumo de cada vivienda y de su categoría de subsidio:

Hogares con subsidio nacional: El ajuste mensual oscilará entre los $3.000 y los $9.600.

Hogares sin subsidio estatal: Deberán afrontar incrementos de entre $3.350 y $13.000 al mes.

En medio de las subas, el Gobierno de Mendoza ratificó la continuidad de su propio programa de asistencia eléctrica, un beneficio que actualmente resguarda a más de 121.000 familias mendocinas.

Este esquema de acompañamiento incluye: