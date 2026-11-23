Las escuelas de Mendoza implementarán a partir del ciclo lectivo 2027 un nuevo protocolo de actuación ante situaciones emergentes, luego de que el Gobierno provincial presentara el decreto reglamentario de la Ley 9054. La medida reemplazará el esquema establecido por el decreto 1187 y transformará la anterior guía de orientación en un protocolo de cumplimiento obligatorio, con procedimientos específicos para intervenir ante episodios de violencia escolar, problemáticas de salud mental, presencia de armas de fuego y situaciones de ausentismo que requieran la búsqueda de paradero de estudiantes.

Uno de los principales cambios será la incorporación de una aplicación digital destinada a docentes y equipos directivos, que permitirá consultar los pasos correspondientes según cada emergencia y contactar desde la misma herramienta a los organismos que deban intervenir, como el Servicio Coordinado de Emergencias, la Policía y las áreas de Seguridad y Salud. Además, la actualización establece pautas para comunicar los acontecimientos a las familias y a la comunidad educativa, con el objetivo de agilizar las respuestas y evitar intervenciones improvisadas.

La normativa también pone especial atención en los conflictos vinculados con las redes sociales, las tecnologías y los consumos digitales, problemáticas que adquirieron mayor presencia en las comunidades educativas. Según explicó Carina Gannam, titular de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), el nuevo documento incorpora procedimientos diferenciados para abordar estas situaciones. A su vez, contempla un trabajo articulado entre Educación, Salud, Seguridad y Justicia, con asistencia técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Para garantizar su aplicación, la DGE anunció 18 instancias de capacitación distribuidas en los distintos departamentos, además de actividades durante las jornadas institucionales obligatorias. El programa previsto para 2027 incluirá un curso de Primeros Auxilios Psicológicos y talleres destinados a fortalecer la prevención de las violencias y brindar herramientas de contención. La implementación alcanzará a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial, tanto de gestión estatal como privada.