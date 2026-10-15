Desde Estados Unidos, Milei volvió a respaldar a Flavio Bolsonaro y cargó contra Lula: “Dictador comunista”

Javier Milei volvió a mostrar su apoyo a Flavio Bolsonaro de cara al balotaje en las elecciones presidenciales de Brasil, el cual se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, y en donde el otro candidato será Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su participación en un evento conservador en Estados Unidos, Milei volvió a criticar con dureza a Lula, a quien calificó como “dictador comunista”, y se mostró convencido de que Bolsonaro se impondrá en las urnas.

El mandatario argentino recibió un reconocimiento por su “liderazgo y al impacto global en el marco de la Herencia Hispana”. Desde allí, reivindicó el avance de dirigentes afines a sus ideas y aseguró que está fortaleciendo los vínculos con ellos.

El mensaje de Milei a la familia Bolsonaro

Además de respaldar a Flávio Bolsonaro, Milei dedicó unas palabras a su hermano Eduardo, presente en el encuentro, y al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por el intento de golpe de Estado al comienzo de la actual gestión de Lula.

“Quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Eduardo, hermano de Flávio, aquí presente con nosotros, y enviar un mensaje de afecto y apoyo tanto a Flávio como a su padre, mi amigo el presidente Jair Bolsonaro”, expresó Milei, quien además dijo la situación judicial de Jair Bolsonaro es “injusta” y “vengativa“.

Milei habló de un avance de la derecha y respaldó a Trump

El Presidente argentino también planteó que América Latina atraviesa un cambio de orientación política. Para sostener esa lectura, mencionó a distintos dirigentes de derecha y afirmó que el Foro de San Pablo, al que responsabilizó por frenar el desarrollo regional, está perdiendo influencia.

En ese contexto, sostuvo que el socialismo latinoamericano está cerca de sufrir un “golpe mortal”. También apuntó contra Nicolás Maduro y Hugo Chávez, a quienes atribuyó responsabilidad por el exilio de millones de venezolanos.

En ese contexto, Milei llamó a respaldar al Partido Republicano en las elecciones legislativas de noviembre y defendió el rumbo de Donald Trump. “Es el deber de todos los presidentes latinoamericanos conformar, junto al presidente Trump, un verdadero escudo contra el socialismo”, afirmó.

La izquierda como “una enfermedad del alma”

En otro tramo del discurso, Milei endureció sus críticas contra la izquierda, a la que describió como “una enfermedad del alma”. Según su planteo, esas ideas alimentaron la envidia, el resentimiento y la justificación del delito, además de instalar una visión de la sociedad basada en la confrontación entre opresores y oprimidos.

Al referirse a la Argentina, responsabilizó a la clase política por el deterioro económico y social del país, y afirmó que la recuperación comenzó después de que la ciudadanía respaldara un cambio de rumbo en las urnas.

La comparación futbolística para defender la economía

Milei también apuntó contra economistas argentinos que, según dijo, cuestionan el crecimiento de la actividad cuando se excluyen de las mediciones los sectores energético, minero y agropecuario. Para cuestionar ese razonamiento, recurrió a una comparación con la Selección argentina campeona del mundo: “Es como decir que si a la Selección le sacás a Messi, a Di María y al Dibu Martínez, no hubiéramos salido campeones del mundo”.

Después de descalificar a quienes sostienen esa postura, el Presidente defendió el aporte de las actividades productivas mencionadas. “Argentina produce energía, minería y alimentos y la economía crece”, aseguró.