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ATENCIÓN

Desde el lunes cambia el bono de ANSES para jubilados: qué pasa y por qué

El refuerzo previsional sigue vigente, pero ya no será igual para todos: comienza una nueva etapa en los pagos.

A partir del lunes, el bono que otorga ANSES a jubilados y pensionados presenta una variación que tiene que ver con el esquema de pagos. Lejos de tratarse de una nueva medida, el cambio responde a cómo se liquida este refuerzo según el nivel de ingresos.

Durante marzo, el bono puede alcanzar hasta los $70.000, aunque ese monto completo está destinado únicamente a quienes perciben la jubilación mínima. A medida que comienzan a cobrar quienes tienen haberes superiores, el adicional deja de ser fijo.

En estos casos, el bono se ajusta de manera proporcional: se paga solo el monto necesario para que el ingreso total no supere un determinado tope. Por eso, quienes cobran más que la mínima pero están por debajo de ese límite reciben un extra menor, mientras que quienes ya lo superan no acceden al bono.

De esta forma, lo que cambia desde el lunes no es el beneficio en sí, sino el grupo de jubilados que empieza a percibirlo. Esto explica por qué algunos verán una reducción en el monto del bono en comparación con quienes cobraron en los primeros días del calendario.

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