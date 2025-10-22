Desde el gobierno de Estados Unidos adelantaron que “no será mucha” la carne argentina que importen

Luego de que Donald Trump anunciara que Estados Unidos importaría carne de origen argentino con la finalidad de bajar los precios en los supermercados del país norteamericano, la expectativa por conocer los detalles de la medida se dispararon. Ante este escenario, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, adelantó que en los próximos días habrá novedades, aunque precisó que “no será mucha” la cantidad demandada.

Cabe destacar que actualmente el cupo de carne argentina con arancel cero es de 20.000 toneladas, y desde Washington se evalúa elevarlo a entre 60.000 y 70.000 toneladas, con un arancel reducido del 10% para el excedente.

Según Rollins, la medida responde a la promoción de una dieta más rica en proteínas, impulsada por el secretario de Salud, Robert Kennedy: “Esto requiere aumentar la oferta de carne. El presidente está en conversaciones con Argentina y creo que escucharemos más sobre eso en los próximos días“.

La funcionaria generó polémica al advertir que “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa“, por lo que el USDA debe garantizar la seguridad de la ganadería estadounidense. “Es un desafío, pero estamos en ello. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida. Este es un mercado muy matizado y complejo, y queremos asegurar un buen futuro para nuestros productores“, enfatizó Rollins.

Esta iniciativa de importar carne argentina generó la reacción de los productores ganaderos de Estados Unidos, quienes pusieron el grito en el cielo tras el anuncio de Trump. Bullard -representante del sector- instó “al presidente a proteger a los productores estadounidenses de importaciones que deprimen los precios. Si queremos reconstruir la cadena de suministro, no podemos depender del exterior“.