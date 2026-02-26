Search
Instagram Facebook Twitter
clases
ciclo lectivo 2026

Desde el Gobierno aseguraron que ningún chico de primaria se quedó sin banco

También destacó que el 92% de los adolescentes cuenta con lugar en el nivel secundario y puso el foco en la inversión en infraestructura.

Con un mensaje centrado en la infraestructura y la cobertura escolar, el gobernador de Alfredo Cornejo dio inicio al ciclo lectivo en Lavalle y aseguró que ningún niño en edad de cursar la primaria se quedó sin banco en Mendoza.

En ese marco, Cornejo remarcó que el 100% de los alumnos de primaria tiene hoy una escuela asignada, mientras que en el nivel secundario la cobertura alcanza al 92% de los adolescentes. Si bien reconoció que aún hay margen para crecer en ese nivel, calificó el porcentaje como “un gran número” en comparación con la situación de una década atrás.

Además, consideró que la baja en la matrícula escolar puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad educativa, no para achicar la oferta. Entre las políticas prioritarias mencionó la universalización de las salas de tres años, al sostener que el ingreso temprano al sistema educativo impacta positivamente en el aprendizaje y el desarrollo integral.

ETIQUETAS:

educaciónciclo lectivo 2026Alfredo CornejoDGE

+ Noticias

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

ciclo lectivo 2026

Desde el Gobierno aseguraron que ningún chico de primaria se quedó sin banco

Por: Redacción NDI

ELECCIONES MUNICIPALES

Estrategia electoral fallida: un intendente desdobló para ganar, perdió y todo su Gabinete puso la renuncia a disposición

Por: Lucian Astudillo

ABERRANTE

Una mujer canadiense viajó a Mendoza para conocer a su novio virtual y éste la golpeó brutalmente: el agresor fue detenido

Por: Lucian Astudillo

CONTINÚA LA CAUSA

Fentanilo contaminado: Casación ratificó la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma

Por: Redacción NDI

Será post Vendimia

Argentina Week: Milei busca inversiones en Nueva York y convocó a diez gobernadores: qué pasa con Cornejo

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter