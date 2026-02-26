Desde el Gobierno aseguraron que ningún chico de primaria se quedó sin banco

Con un mensaje centrado en la infraestructura y la cobertura escolar, el gobernador de Alfredo Cornejo dio inicio al ciclo lectivo en Lavalle y aseguró que ningún niño en edad de cursar la primaria se quedó sin banco en Mendoza.

En ese marco, Cornejo remarcó que el 100% de los alumnos de primaria tiene hoy una escuela asignada, mientras que en el nivel secundario la cobertura alcanza al 92% de los adolescentes. Si bien reconoció que aún hay margen para crecer en ese nivel, calificó el porcentaje como “un gran número” en comparación con la situación de una década atrás.

Además, consideró que la baja en la matrícula escolar puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad educativa, no para achicar la oferta. Entre las políticas prioritarias mencionó la universalización de las salas de tres años, al sostener que el ingreso temprano al sistema educativo impacta positivamente en el aprendizaje y el desarrollo integral.