Desde EE.UU: arribaron a Mendoza más duplas para la ampliación del Metrotranvía

En el marco del convenio firmado entre la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) y el Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego, Estados Unidos, la Provincia de Mendoza recibió nuevas duplas destinadas a la ampliación del Metrotranvía.

Cabe destacar que, hasta el momento, ya arribaron 27 de las 39 unidades previstas en el acuerdo.

Las formaciones son trasladadas desde San Diego a través de un proceso logístico que combina transporte terrestre y marítimo. Cada unidad es desensamblada en su punto de origen y enviada por tierra hasta Houston, Texas, desde donde inicia un viaje de aproximadamente un mes por mar hasta el Puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Una vez en territorio argentino, las unidades son cargadas en camiones especializados y trasladadas por vía terrestre hasta Mendoza.

Ya en la provincia, cada dupla ingresa a una etapa de ensamblaje final que incluye controles mecánicos y electrónicos exhaustivos. Tras la verificación técnica, se retira el ploteo estético del Metropolitan Transit System y se adaptan los trenes a la identidad visual local mediante la instalación de cartelería y señalética correspondientes.

Cabe recordar que el convenio con San Diego fue formalizado mediante el Decreto 192/2022, por el cual el Gobierno de Mendoza aceptó “la donación de 39 carros de riel largo (LRV) Siemens SD100 de 1995 usados, a ser trasladados en lotes y números de serie conforme al certificado de donación suscripto por el Metropolitan Transit System”. El primer envío de duplas arribó al país en mayo de 2022.