Desde cuándo los Preventores de Ciudad saldrán a la calle con las pistolas Taser

A partir de este sábado, las calles del microcentro mendocino contarán con una nueva herramienta de seguridad. El intendente Ulpiano Suarez anunció que los primeros agentes municipales comenzarán a patrullar portando pistolas Taser 7, tras recibir el equipamiento oficial por parte del Gobierno provincial.

Este avance se concreta luego de que el cuerpo de preventores finalizara su formación técnica y práctica bajo la supervisión de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

Los puntos clave del despliegue:

Fase inicial: El primer contingente estará integrado por 9 preventores que ya cuentan con la habilitación correspondiente, según señaló el intendente a MDZ Radio.

Capacitación total: Se espera que entre este fin de semana y el próximo se complete el entrenamiento de un grupo de 30 agentes, quienes obtendrán su certificación y registro ante las autoridades nacionales.

Marco Legal: La implementación requirió un ajuste en la normativa vigente. Gracias a un trabajo conjunto con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, se sancionó una ley específica que faculta a los agentes municipales a portar este tipo de armamento de baja letalidad.

Con esta medida, la Ciudad de Mendoza busca fortalecer la prevención del delito utilizando tecnología que permite neutralizar amenazas minimizando el riesgo de daño permanente.