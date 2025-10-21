Desde Casa Rosada, Alfredo Cornejo aseguró que “sin reformas estructurales, Argentina no va a crecer”

El gobernador Alfredo Cornejo participó este lunes de una nueva reunión del Consejo de Mayo, convocada por el Gobierno nacional para analizar los principales lineamientos del Pacto de Mayo. Durante el encuentro, se debatieron temas centrales de la agenda nacional, entre ellos la reforma fiscal, la minería y la apertura del comercio internacional.

Según explicó Cornejo luego de la reunión, el objetivo de estas reformas es “mejorar la competitividad y la productividad del país, ya que la Argentina necesita reglas de juego claras para crecer“. En ese sentido, remarcó que “el equilibrio fiscal es condición sine qua non, pero no garantiza el crecimiento por sí solo“, y aseguró que “Argentina solo crecerá si a ese equilibrio se le suman reformas estructurales que impulsen la inversión, la creación de empleo y las exportaciones“.

El Gobernador advirtió que el país atraviesa un profundo deterioro económico y social que no comenzó con la gestión de Javier Milei y sentenció: “La Argentina no crea empleo privado hace más de 15 años y no crece en igual período“.

Además, el mandatario mendocino sostuvo que muchos de los problemas económicos se originan en trabas legales y en la falta de reglas de juego estables. Para Cornejo, “Argentina necesita incentivar la inversión” y expuso que “la actual estructura impositiva, salvo excepciones como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), desalienta la reinversión de utilidades y penaliza la generación de empleo“.

En esa línea, destacó la necesidad de incrementar las exportaciones ya que Argentina “no puede imprimir los dólares que le faltan, tiene que generarlos“. Además, enfatizó que la estabilidad macroeconómica requiere normas previsibles y estables: “Se consigue con normas previsibles y estables que permitan bajar el riesgo país y acceder a financiamiento en condiciones lógicas“.

Cornejo consideró que la agenda debatida en el Consejo de Mayo podría convertirse en el marco de acuerdos legislativos necesarios después de las elecciones del próximo domingo 26 de octubre: “Aspiro a que esa sea la agenda de acuerdos para el futuro, porque sin reformas estructurales, la Argentina no va a crecer, y sin crecimiento no habrá salida al deterioro económico y social que sufrimos hace años“.

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la senadora Carolina Losada, y el diputado Cristian Ritondo. También participaron representantes de sindicatos y cámaras empresariales, entre ellos Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA.