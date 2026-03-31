Desde abril, los preventores de Ciudad usarán pistolas Taser

En el marco de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Ulpiano Suarez confirmó que los preventores incorporarán las pistolas taser a partir del mes próximo. Según el jefe comunal, la medida busca dotar a los agentes de “respaldo y herramientas” ante situaciones críticas donde la mediación no es suficiente.

La inversión en seguridad en detalle:

Presupuesto: Se destinan $16.000 millones (14% del presupuesto municipal).

Tecnología: Operatividad del “Anillo Digital” con 115 cámaras y sistemas de reconocimiento facial.

Patrullaje: Lectura automática de patentes y monitoreo mediante pantallas LED.



Durante su discurso ante el Honorable Concejo Deliberante, el intendente de la Ciudad de Mendoza destacó el equilibrio entre la inversión en seguridad y el bienestar económico de los vecinos. Suarez subrayó que, pese al contexto inflacionario, las tasas municipales se mantuvieron un 42% por debajo de la inflación, aliviando la carga tributaria local.

En el plano social y de infraestructura, el mandatario ratificó hitos clave:

Vivienda: Entrega de casas en el barrio San Agustín para diciembre. Agua potable: Finalización de las obras en La Favorita antes de que termine el año. Salud y Educación: Digitalización de 51.000 turnos médicos y programas de bienestar en 68 establecimientos educativos.

Los puntos clave del discurso de Ulpiano Suarez

El intendente de la Capital dejó definiciones importantes para el ciclo 2026, centradas principalmente en la modernización de la fuerza de seguridad y el desarrollo urbano:

“Frente a determinadas situaciones no alcanza con la buena voluntad; hace falta capacidad de intervención”, señaló Suarez al anunciar el debut de las Taser para preventores en abril.

Además de la seguridad, el balance arrojó cifras positivas en empleo, con más de 8.400 personas asistidas por el municipio y el sostenimiento de casi 50 ferias de emprendedores. En materia de salud pública, destacó el éxito del nuevo sistema de turnos digitales y el acceso gratuito a estudios ginecológicos y entrega de anteojos para la comunidad.