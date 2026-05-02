Descubrieron una red en PAMI que facturaba millones de pesos con servicios que no existen

Una investigación interna del PAMI dejó al descubierto una trama de irregularidades millonarias en prestaciones oftalmológicas y ópticas, con patrones repetidos en distintas provincias del país. El relevamiento, basado en auditorías y cruces de datos del sistema de órdenes médicas electrónicas, identificó maniobras en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

Entre las principales irregularidades aparece la sobrefacturación: se indicaban lentes de baja graduación pero se cobraban como si fueran de alta complejidad (con valores que podían multiplicarse hasta cinco veces respecto del costo real). A esto se suman las llamadas prestaciones fantasma, es decir, consultas y estudios que nunca se realizaron (en algunos casos, hasta la mitad de las órdenes carecía de respaldo clínico).

El informe también advierte sobre circuitos cerrados entre profesionales y ópticas (con posibles conflictos de interés) y el cobro indebido a jubilados por productos que debían ser gratuitos. En situaciones extremas, se ofrecieron lentes fuera de cobertura a precios exorbitantes (con pagos que alcanzaron cifras en dólares más montos elevados en pesos por insumos incluidos en el sistema).

Los casos más contundentes se registraron en el interior del país. En Santiago del Estero se detectaron cientos de operaciones irregulares con un fuerte impacto económico, mientras que en Entre Ríos se emitieron recetas sin datos técnicos básicos (lo que evidencia una facturación sin sustento médico real). Además, la investigación ya derivó en causas judiciales (incluido un expediente en Rafaela donde se rastrearon prescripciones falsas a través de direcciones IP) y en situaciones insólitas como profesionales que emitieron cientos de órdenes en un solo día (algo materialmente imposible).

Frente a este escenario, desde el organismo aseguran que se busca sanear el sistema y frenar los abusos estructurales (tras detectar un déficit millonario en las cuentas). La actual gestión avanzó con recortes de gastos, reducción de estructuras y centralización de compras (medidas orientadas a mejorar el control y evitar nuevas maniobras fraudulentas).